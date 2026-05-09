Gobierno colombiano refuerza con 600 soldados la seguridad en el departamento de Arauca

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Bogotá, 9 may (EFE).- El Ministerio de Defensa de Colombia anunció este sábado el despliegue de por lo menos 600 soldados del Ejército en «zonas estratégicas» del departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela y uno de los más golpeados por el conflicto armado.

El titular de esa cartera, Pedro Sánchez Suárez, aseguró en una visita a Arauca que los primeros tres pelotones, de los 21 que dispondrán, llegarán en mayo con vehículos blindados, motocicletas de alto cilindraje, drones de vigilancia y monitoreo.

Los otros 16 equipos de combate, que integran a alrededor de 500 hombres y mujeres, estarán activos en Arauca entre agosto y octubre.

La Fuerza Aeroespacial enviará otro helicóptero al lugar «para adelantar operaciones de reconocimiento, vigilancia y ataque» con el objetivo de apoyar el trabajo que realizan las tropas en tierra.

En cuanto a las tareas de inteligencia, Defensa informó que trabajará junto a la Policía para reforzar las tareas enfocadas en frenar el delito de extorsión, especialmente en esta última etapa de campañas para las elecciones presidenciales del 31 de mayo.

Arauca es uno de los departamentos más afectados por el conflicto armado, con una fuerte presencia del Frente de Guerra Oriental de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y, en menor medida, las disidencias de las FARC.

Esta semana, el ELN anunció que impuso «condenas» de hasta cinco años de «prisión revolucionaria» a dos funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y de tres años a dos policías, todos secuestrados desde mediados del año pasado en Arauca.

«En este departamento quien está cometiendo los peores asesinatos es el cartel del ELN», afirmó el ministro, quien al igual que el presidente colombiano, Gustavo Petro, califica a esa guerrilla como una banda narcotraficante.

Durante su visita a Arauca, el ministro de Defensa expresó su solidaridad con los familiares de los funcionarios secuestrados y aseguró que continúan en su búsqueda. EFE

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