Gobierno de Bolivia convoca a un «encuentro nacional» en medio de conflicto con sindicatos

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La Paz, 8 abr (EFE).- El Gobierno de Bolivia reiteró este viernes la convocatoria a un «encuentro nacional» que se celebrará el sábado en la ciudad central de Cochabamba para buscar consensos sobre las principales reformas que necesita el país, mientras persisten las protestas de sindicatos afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB).

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, indicó en una rueda de prensa que al encuentro «han sido invitadas todas las autoridades electas: diputados, senadores, alcaldes, gobernadores, al igual que líderes del área social y productiva».

Gálvez mencionó que ese espacio servirá para generar un «reencuentro» y «construir los consensos necesarios para ejecutar las principales reformas que el país demanda» en el inicio de «un nuevo ciclo político».

Asimismo, indicó que una de las metas de la reunión, que se prevé tendrá cerca de 600 asistentes, es «identificar las premisas» comunes de desarrollo, más que hablar sobre la «situación conflictiva» que existe por las protestas de la COB, que es la mayor entidad sindical del país.

El expresidente boliviano y líder opositor Jorge Tuto Quiroga (2001-2002) confirmó que asistirá a la reunión convocada por el Gobierno.

Según el vocero presidencial, los dirigentes de la COB no fueron invitados al encuentro, aunque podrán asistir si así lo desean, mientras que otras organizaciones de trabajadores sí fueron convocadas.

La Central Obrera Boliviana ha liderado esta semana protestas callejeras para exigir un aumento salarial del 20 % y la atención de varias demandas, entre ellas el compromiso de no privatizar empresas estatales y la derogación de una ley de tierras. Estas exigencias también son respaldadas por un grupo de campesinos e indígenas amazónicos que permanece en La Paz desde el lunes.

El máximo dirigente de la COB, el minero Mario Argollo, se alió hace unos días con una organización de campesinos del altiplano de La Paz que mantiene bloqueos de caminos en las rutas hacia el interior, Perú y Chile.

Este viernes, el presidente Rodrigo Paz, durante un acto en la estatal Universidad Pública de El Alto (UPEA), aseguró que el Ejecutivo tiene listas «cerca de 10 leyes de un paquete de 15» para transformar Bolivia, las mismas que deben ser «abiertamente debatidas y socializadas».

El mandatario, que este viernes cumple seis meses de Gobierno, mencionó que estas normas están relacionadas con las áreas de electricidad, hidrocarburos, minería, economía verde, seguridad nacional y reducción del Estado y la burocracia, entre otras.

A finales de abril, Paz dijo que su Gobierno iniciaba una «nueva etapa» después de la conclusión de las recientes elecciones regionales y municipales, y llamó a un «encuentro nacional».

También adelantó que se realizarían otros encuentros específicos sobre la minería y la tierra, que son consideradas áreas estratégicas para el desarrollo de la economía del país. EFE

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