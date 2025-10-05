Gobierno de Colombia dice que «no se atemoriza» ante ataque a camioneta de funcionario

Bogotá, 5 oct (EFE).- El Gobierno colombiano aseguró este domingo que no se atemoriza ante ataques como el que sufrió el viernes pasado un funcionario de la entidad que administra bienes incautados a la mafia, cuya camioneta recibió catorce disparos cuando transitaba por una carretera del departamento del Atlántico (norte).

Así lo expresó la presidenta de la Sociedad de Activos Especiales (SAE, que administra los bienes incautados al narcotráfico y al crimen organizado), Amelia Pérez, al referirse al ataque contra Jaime Avendaño, director territorial Caribe.

«Estos ataques no van a amedrentar el trabajo que realizamos desde la SAE en defensa de los bienes de la Nación. Seguiremos adelante con determinación, buscando las garantías necesarias para continuar enfrentando las mafias y los grupos delincuenciales en todo el territorio nacional», dijo Pérez en un comunicado de prensa publicado este domingo.

El vehículo en el que se movilizaban Avendaño y otros tres funcionarios de la entidad fue atacado la noche del viernes pasado en la carretera que conduce de Baranoa a Galapa, municipios del Atlántico.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, cuatro sujetos que se movilizaban en dos motocicletas dispararon en repetidas ocasiones contra la camioneta institucional, la cual recibió catorce impactos de bala.

«Gracias al blindaje del automotor, ninguno de los ocupantes resultó herido, aunque todos manifestaron el natural impacto emocional que les generó el ataque», puntualizó la SAE.

Las primeras hipótesis de la investigación apuntan a que el hecho podría estar relacionado con amenazas previas derivadas del ejercicio de las funciones de administración y recuperación de bienes a cargo de la SAE en la región Caribe.

En este contexto, Pérez hizo un llamado a las autoridades para revisar y fortalecer los esquemas de seguridad de los funcionarios que enfrentan riesgos por su labor.

Igualmente, dijo que era necesario reasignar los esquemas de protección que aún conservan exfuncionarios de la entidad, de manera que puedan ser «destinados a quienes actualmente ejercen funciones directivas y enfrentan amenazas».

La SAE también solicitó a las autoridades «avanzar con celeridad» en las investigaciones para esclarecer los hechos y garantizar la protección integral de los equipos de trabajo que cumplen funciones institucionales en todo el país. EFE

