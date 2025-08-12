Gobierno de Ecuador modifica el subsidio al combustible y reduce margen de bajada al 5 %

Quito, 12 ago (EFE).- El Gobierno de Ecuador modificó el subsidio a los combustibles del país, de manera que a partir de este mes de agosto los precios subirán o bajarán un máximo del 5 % mensual, reduciendo a la mitad el anterior margen de bajada del 10 %, según explicó este martes la portavoz del Gobierno, Carolina Jaramillo.

La modificación fue regulada con la emisión del Decreto Ejecutivo 83, anunciado anoche. El decreto no crea un nuevo Reglamento Codificado de Regulación de Precios de Derivados de Hidrocarburos, sino que actualiza el documento aprobado en 2024.

Jaramillo explicó que Ecuador se rige por un «sistema de bandas», con lo que los precios del combustible varían mes a mes en función del comportamiento de los precios internacionales del petróleo, pero con topes tanto en subidas como en bajadas.

En este caso, el tope será del 5 % en ambos casos. Hasta ahora, el máximo que podía subir la gasolina era de 5 %; pero el mínimo podía llegar hasta 10 %. Desde ahora, el margen para que los combustibles sean más baratos se reducen a la mitad.

«El cálculo ahora incluye un costo real de importación del combustible y una rentabilidad mínima de 10,78 % para empresas importadoras, garantizando competencia y abastecimiento», explicó Jaramillo en su rueda de prensa semanal.

La modificación del sistema permite al Gobierno ahorrar en el subsidio. Según los cálculos gubernamentales, «entre agosto de 2025 y diciembre de 2026, el Estado podría recibir 915 millones de dólares, 404 millones más que con el método actual», señaló Jaramillo.

La portavoz justificó la medida explicando que la visión del Gobierno es tener un Estado «más eficiente». Los subsidios, recaló, deben ir para quienes «realmente lo necesitan».

La Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo del Ecuador (Camddepe) informó en redes sociales que las gasolinas de mayor consumo ‘Extra’ y ‘Ecopaís’, de bajo octanaje, costarán este mes 2,751 dólares por galón (3,78 litros); lo que supone una subida de 12 centavos.

Por su parte, la gasolina ‘Súper’ costará 3,57 dólares por galón. EFE

