Gobierno de Portugal ve plan de Trump para Gaza como una «nueva oportunidad para la paz»

Lisboa, 4 oct (EFE).- El Gobierno de Portugal saludó este sábado el plan estadounidense para Gaza, que considera «una nueva oportunidad para la paz», y pidió que se respete para que sirva como base «para un nuevo ciclo en Oriente Medio».

El Ejecutivo, liderado por el conservador Luís Montenegro, realizó esta declaración en una publicación en portugués en redes sociales, donde aseguró que está disponible para ayudar a Israel y Palestina a establecer «una paz justa y duradera».

«Portugal saluda la nueva oportunidad para la paz, comenzando por la liberación de los rehenes y por el alto el fuego en Gaza. Saluda al presidente (Donald) Trump y los esfuerzos de Egipto, Catar, Turquía y Arabia Saudí. El Plan Trump debe ser respetado por todos, como base para un nuevo ciclo en Oriente Medio. Portugal, con sus socios, está listo para ayudar a Israel y Palestina a establecer una paz justa y duradera», escribió.

Israel y el grupo islamista Hamás acarician un acuerdo de paz y se acercan a dar el primer paso en el plan dibujado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que consiste en liberar a todos los rehenes israelíes si el Gobierno de Benjamín Netanyahu cesa el bombardeo sobre la Franja de Gaza.

Después de que Hamás declarara estar dispuesto a devolver a Israel todas las personas, vivas y muertas, que mantenía bajo su poder y a negociar los detalles del resto de la hoja de ruta, el Gobierno de Netanyahu aseguró estar preparando para implementar «inmediatamente» la primera fase del acuerdo. EFE

