Gobierno de Venezuela amplía a 10 estados su plan de vacunación contra la fiebre amarilla

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Caracas, 6 may (EFE).- El Gobierno de Venezuela informó este miércoles que amplió a diez estados su plan de vacunación contra la fiebre amarilla, tras incorporar seis nuevas regiones a la campaña de inmunización que ya se desarrollaba en otros cuatro territorios del país.

«Tenemos el plan de respuesta al brote de fiebre amarilla. Me ha pedido el equipo de salud que podamos extenderlo de cuatro estados a diez», dijo la presidenta encargada Delcy Rodríguez, en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

A su lado, el ministro de Salud, Carlos Alvarado, indicó que los nuevos estados son Guárico (centro), Monagas, Sucre (este), Apure, Yaracuy y Cojedes (oeste), los cuales se suman a los anteriores: Aragua (norte), Barinas, Lara y Portuguesa (oeste).

«Hemos querido seguir avanzando, en vista de que tenemos las vacunas, en otros seis estados: Guárico, Monagas, Sucre, Apure, Yaracuy y Cojedes. Hasta ahora se han colocado 793.455 dosis de fiebre amarilla. Es una sola dosis que protege de por vida», subrayó Alvarado.

Asimismo, indicó que el Gobierno puso en marcha un programa de formación, mediante el cual ya capacitó a 15.000 estudiantes para atender los primeros cuatro estados incluidos en el plan de vacunación, y prevé alcanzar una cifra igual o superior en los otros seis territorios incorporados a la estrategia.

En marzo pasado, un grupo de 24 organizaciones, la mayoría de ellas vinculadas al sector salud, urgieron a las autoridades de Venezuela tomar medidas ante el «inicio» de una epidemia de fiebre amarilla en el país, luego de señalar que los primeros casos se registraron en junio de 2025 y que las autoridades se demoraron ocho meses en informarlo.

Por su parte, la entonces ministra de Salud de Venezuela, Nuramy Gutiérrez, confirmó el 10 de marzo que el año pasado hubo «algunos decesos» en el país por fiebre amarilla, pero prefirió no precisar la cifra para evitar que haya «pánico» en la población.

En una entrevista con el canal estatal VTV, Gutiérrez dijo que, hasta el 10 de marzo de 2026, cuando dio la entrevista, se habían registrado «solamente siete casos» positivos y aseguró que Venezuela enfrenta una «alerta epidemiológica».

Además, apuntó que las autoridades tienen como objetivo alcanzar un nivel de vacunación del 95 % de toda la población e informó que alrededor de 49.000 personas habían sido inmunizadas entonces, y que se sumaban a los «tres millones de venezolanos ya vacunados (…) en el decenio anterior». EFE

rbc/rrt

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