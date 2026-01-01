Gobierno de Venezuela confirma la excarcelación de 88 detenidos tras las presidenciales

Caracas, 1 ene (EFE).- El gobierno de Venezuela confirmó este jueves la excarcelación de 88 personas que habían sido detenidas en un contexto de crisis política que se desató tras las elecciones presidenciales de 2024, cuando el presidente Nicolás Maduro fue proclamado reelecto para un tercer mandato en medio de denuncias de fraude de la oposición.

En un comunicado publicado en Instagram, el Ministerio para el Servicio Penitenciario indicó que en las últimas horas se han producido «88 nuevas excarcelaciones» de «personas privadas de libertad por delitos cometidos en el marco de acciones violentas de sectores extremistas, tras el proceso electoral del 28 de julio de 2024, orientados a generar desestabilización y a desconocer la voluntad soberana del pueblo venezolano».

El ministerio también explicó que estas excarcelaciones se dan después de un proceso de «revisión integral» por el cual el Estado venezolano «evalúa de manera individual cada situación y adopta, conforme a la Ley, medidas cautelares, como parte de una política de justicia con enfoque humanista y de preservación de la paz». EFE

