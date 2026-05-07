Gobierno de Venezuela confirma la muerte de un detenido buscado durante meses por su madre
Caracas, 7 may (EFE).- El Ministerio para los Servicios Penitenciarios de Venezuela confirmó este jueves la muerte de Víctor Hugo Quero Navas, denunciado como desaparecido por su madre, Carmen Navas, quien solicitó ayuda por meses para dar con su paradero, luego de que se informara que había sido arrestado.
A través de un comunicado, la cartera de Estado aseguró que Quero fue detenido el pasado 3 de enero de 2025 en la cárcel El Rodeo I, cercana a Caracas, y traslado a un hospital el 15 de julio del mismo año, tras presentar «hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo».
«Luego de diez días bajo atención médica, el 24 de julio del 2025 a las 11:25 p.m., falleció por insuficiencia respiratoria aguda secundaria tromboembolismo pulmonar», afirmó el Ministerio. EFE
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