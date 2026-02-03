Gobierno dice que Starlink operará en Bolivia de forma complementaria a la estatal Entel

3 minutos

La Paz, 3 feb (EFE).- El Gobierno del presidente boliviano, Rodrigo Paz, explicó este martes que Starlink operará en Bolivia de forma complementaria a la estatal Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) y que la llegada del servicio de internet satelital desarrollado por la compañía estadounidense SpaceX no supone una privatización.

El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Mauricio Zamora, explicó en una conferencia de prensa que el servicio de Starlink será «complementario» al que brinda la empresa estatal Entel, cuyo alcance actualmente es limitado.

«Esto no se trata de privatizar ni de ceder soberanía, sino de incorporar tecnología de punta bajo reglas bolivianas, complementando el trabajo de nuestro Entel o de otras empresas de telecomunicaciones», señaló.

Según Zamora, la estatal boliviana está en negociaciones para ser una especie de «revendedor» o intermediario de Starlink e insistió en que será «un servicio complementario de internet» sobre todo para las zonas donde no llega el de Entel «por temas técnicos».

En la víspera, el presidente Paz anunció el inicio de operaciones de Starlink en coordinación con Entel, como parte de la apertura del mercado de telecomunicaciones y de la estrategia de modernización tecnológica del Gobierno.

En un mensaje en sus redes sociales, el gobernante remarcó que, a partir de ahora y en el marco de la apertura de mercado, el internet satelital llegará a escuelas rurales, centros de salud y hogares ubicados en las zonas más alejadas del territorio nacional.

El director de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), Carlos Agreda, confirmó a los medios que Starlink inició operaciones con una «licencia experimental» que le permite «operar transitoriamente durante seis meses» en Bolivia.

Ágreda indicó que en ese periodo se elaborará «los respectivos reglamentos» para que otras empresas similares también puedan operar en el país.

Además, precisó que cualquier firma operadora de satélites puede pedir una licencia experimental y que expresaron su interés en esto compañías como Amazon, a través de su proyecto Kuiper, o la española Hispasat, entre otras.

Según un comunicado de prensa del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, la licencia experimental tiene una duración máxima de seis meses, es válida en todo el territorio nacional, es «no renovable» y los servicios prestados «no son equiparables técnica ni operativamente a los de operadores con licencia única».

No existe un límite máximo de usuarios durante este periodo, pues el objetivo de esta modalidad es «evaluar la sostenibilidad del servicio en condiciones reales y ajustar procesos de gestión del espectro», precisó la nota.

«Al finalizar el semestre, el operador no puede seguir operando sin obtener una licencia definitiva; la continuidad solo es posible mediante la obtención de las autorizaciones correspondientes», agregó el ministerio.

En diciembre, el Gobierno de Paz aprobó un decreto que habilitó a empresas extranjeras de conectividad satelital a operar en Bolivia, para dotar al país de «tecnología de vanguardia» para un internet «accesible, funcional y permanente».

Actualmente, Bolivia tiene uno de los servicios de internet más caros y lentos de la región. EFE

