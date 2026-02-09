Gobierno espera que Marco Rubio visite «en el breve plazo» Perú, dice su Canciller

Lima, 9 feb (EFE).- El Gobierno de Perú espera que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, visite el país andino «en el breve plazo», afirmó este lunes el canciller, Hugo de Zela.

El ministro peruano señaló en una rueda de prensa que volvió a conversar con Rubio sobre el tema durante una visita que hizo la semana pasada a Washington, y le reiteró la invitación para que llegue a Lima.

«Como ya está acá el nuevo embajador norteamericano, Bernie Navarro, una de las primeras tareas a desarrollar con él es justamente la visita del secretario Rubio. Esperamos concretarla en el breve plazo», indicó.

De Zela ratificó, en ese sentido, que están «trabajando para que esa visita se concrete prontamente».

El canciller anunció en diciembre pasado que Rubio iba a visitar Perú a inicios de este año «con motivo de la celebración de los 200 años de relaciones diplomáticas» bilaterales.

«Tengo el gusto de comentar que el secretario Rubio aceptó esa invitación. Así que vamos a buscar una fecha no muy lejana para que visite nuestro país», declaró De Zela en ese momento.

El ministro también dijo que en su reunión con Rubio «reconfirmaron» que la relación bilateral «está en un excelente estado» y Perú es un país aliado muy cercano a los Estados Unidos.

El pasado 30 de enero, los Gobiernos de Perú y Estados Unidos reafirmaron sus «sólidos vínculos de amistad y cooperación» durante una reunión protocolaria que sostuvo De Zela con el embajador Navarro, quien fue designado directamente por el presidente Donald Trump y está casado con una ciudadana peruana.

En la cita se destacó, además, que Perú y Estados Unidos conmemorarán en mayo próximo el bicentenario del establecimiento de sus relaciones diplomáticas bilaterales.

Este fin de semana, Navarro declaró brevemente al Canal N de televisión que «el secretario de Estado» de su país «va a venir» este año a Perú. EFE

