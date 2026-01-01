Gobiernos ofrecen a Suiza recibir a víctimas de incendio del bar con quemaduras muy graves

Crans Montana (Suiza), 1 ene (EFE).- El Gobierno suizo dijo este jueves que ha recibido múltiples llamadas de condolencia y solidaridad de gobiernos tras el incendio de un bar en una famosa localidad de esquí en los Alpes suizos que ha causado decenas de muertos y un centenar de heridos y precisó que varios de ellos se han ofrecido recibir a heridos con quemaduras muy graves y extendidas.

«Algunos de ellos van colaborar con Suiza para recibir a quienes han sufrido quemaduras muy graves, pues estas personas necesitan ser atendidas muy rápidamente», declaró el presidente de la confederación, Guy Parmelin, tras inspeccionar el área del siniestro.

Las autoridades han hablado hasta ahora de un centenar de heridos y «decenas de muertos», que según varias fuentes no oficiales podrían ser unos cuarenta.

Parmelin no precisó qué gobiernos se han ofrecido a recibir a las víctimas ni cuantas serán trasladas al extranjero.

En la misma breve comparecencia ante los medios, aseguró que el gobierno hará todo lo necesario para asistir a las víctimas del incendio ocurrido en el popular bar, concurrido sobre todo por adolescentes y jóvenes.

‘Vamos a hacer todo lo necesario para que todo se desarrolle de la manera más rápida y eficaz. Hoy nuestras oraciones se dirigen a todos aquellos que han vivido este drama», dijo Parmelin.

Advirtió igualmente de que «no hay que subestimar (el tiempo y la dificultad) lo relacionado con el proceso de identificación. Para una familia, no saber si su hijo está en el hospital o ha fallecido es extremadamente difícil», señaló. EFE

