Grecia cerró 2025 con un superávit de 4.290 millones de euros, el mayor en décadas

2 minutos

Atenas, 22 abr (EFE).- Grecia cerró el año 2025 con un superávit presupuestario del 1,7 %, equivalente a unos 4.290 millones de euros, lo que allana el camino al Gobierno conservador para tomar medidas contra el encarecimiento provocado por la guerra en Irán, anunció este miércoles la oficina de estadística Elstat.

Se trata del mayor superávit registrado en el país helénico en décadas, tras décadas de sucesivos déficit entre 1980 y 2015, y los desfases negativos de los años de la pandemia (2020-2022)

El superávit primario, antes del pago de la deuda y sus intereses, se situó en 2025 en 12.130 millones de euros (un 4,9 % del Producto Interior Bruto), una cifra muy por encima del objetivo de 9.250 millones fijado por el Gobierno.

Según la prensa local estos datos positivos permitirán al Gobierno del primer ministro conservador Kyriakos Mitsotakis anunciar una serie de medidas de apoyo a la población para paliar el encarecimiento causado por la guerra en Irán.

El fortalecimiento del resultado primario está vinculado principalmente al aumento de los ingresos, que ascendieron a 124.170 millones de euros en 2025 (50 % del PIB), frente a los 117.060 millones de euros de 2024.

Al mismo tiempo, el gasto se situó en 119.880 millones de euros (48,27 % del PIB), manteniéndose en niveles controlados como porcentaje de la actividad económica.

La deuda pública continuó su descenso en 2025 y se situó a finales de ese año en 362.925 millones de euros (146,1 % del PIB), frente al 154,2 % del año anterior y el 177,8 % de 2022.

La economía griega estuvo en el año 2010 al borde de la bancarrota y tuvo que ser rescatada con enormes préstamos y garantías de la Unión Europea (UE) y del Fondo Monetario Internacional (FMI), a cambio de un estricto programa de austeridad y ahorro que supusieron un enorme sacrificio para la población. EFE

dsp/jk/jgb