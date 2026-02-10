Grynspan, la candidata que quiere liderar el cambio hacia una ONU adaptada a los tiempos

Isabel Saco

Ginebra, 10 feb (EFE).- Rebeca Grynspan (Costa Rica, 1955) expone dos conceptos para definir porqué piensa que es la mejor candidata a dirigir la ONU en el periodo más difícil de sus ochenta años de historia y en el que incluso quienes no desean su desaparición admiten haberle perdido confianza: «liderazgo» y «aceptación del cambio».

Economista de formación, hace tres décadas fue una prominente responsable de asuntos económicos y figura política (llegó a ser vicepresidenta entre 1994 y 1998) en su país de nacimiento, aunque sus orígenes se remontan a Polonia, de donde sus padres llegaron buscando emprender una nueva vida tras la Segunda Guerra Mundial

Fue justamente esa conflagración la que dio lugar a la creación de la Organización de Naciones Unidas que Gryspan espera dirigir a partir del próximo 1 de enero, asumiendo que la reforma y el cambio son, después de tanto tiempo, «parte de la evolución normal de la historia».

«La ONU no está en 1945, han pasado muchas cosas en estos ochenta años y tenemos que acoger el cambio para fortalecer a la ONU y sus valores, como una contribución a un mundo más estable y pacífico. Y esto no se puede hacer desde una posición defensiva, sino proactiva», ha comentado este martes en Ginebra en respuesta a una pregunta de EFE.

Desde el punto de vista de liderazgo, la experiencia de Grynspan empezó en su Costa Rica natal y siguió luego en la esfera internacional, donde particularmente en la última década ha ganado prestigio como un referente en políticas económicas y cooperación multilateral, así como en diplomacia.

Su personalidad se hizo notar primero en muy altos cargos del PNUD (Programa de Naciones Unidas para e Desarrollo) y al frente de la Secretaría General Iberoamericana (con sede en Madrid), pero ha sido desde 2021 como secretaria general de la UNCTAD, el organismo de la ONU dedicado al comercio y el desarrollo, en el que ha destacado por sus capacidades diplomáticas y de gestión.

Lo ha explicado hoy ella misma: «Como líder de una organización, es muy importante comprender que no se puede externalizar la gestión, que hay involucrarse porque no se reforma una organización a distancia, hay que conocer los detalles».

«A estas alturas probablemente conozco todos los puestos vacantes y cubiertos de la UNCTAD, y lo que esto significa para cada división de la organización», detalla.

Como jefa de la UNCTAD, Grynspan ha tenido que acometer una reestructuración que ha implicado redefinir prioridades y recortar el 20 % de la plantilla, en línea con los que sucede en todo el sistema de la ONU tras el dramático recorte de fondos que recibía de Estados Unidos, su mayor fuente de aportaciones obligatorias y voluntarias.

Trump llamó recientemente a la ONU «una organización con un gran potencial», probablemente la frase más amable que ha tenido hacia ésta desde que inicio su segundo mandato, y quien asuma su liderazgo deberá saber combinar resultados, liderazgo y diplomacia para garantizar que contará con el apoyo de los países.

El rol central que Grynspan jugó en las negociaciones para que Rusia y Ucrania aceptaran el acuerdo para reanudar la exportación de granos por el Mar Negro (cinco meses después del inicio de la guerra), con la consiguiente reducción del 23 % de los precios de los alimentos a nivel global y salvando del hambre a millones de personas, aporta a su activo y mostró su talento de mediadora.

Óscar Arias, uno de los políticos más influyentes de Costa Rica y Latinoamérica y premio nobel de la Paz en 1986, la comparó una vez con Angela Merkel y la describió así: «Es una mujer de una honestidad e integridad incuestionables, inteligente, conocedora de los problemas del país, de Latinoamérica y del mundo, una mujer con liderazgo y carácter».

Gryspan tomará a partir del 1 de marzo un permiso no remunerado en la UNCTAD, para dedicarse a su campaña y como tarea más próxima tiene la de redactar una declaración que forma parte del proceso para exponer su visión del futuro, de cara a la elección que tendrá lugar durante este año para suceder al actual secretario general de la ONU, el portugués António Guterres.

Seguirán en las próximas semanas y meses una infinidad de conversaciones oficiosa con gobiernos de todo el mundo para tratar de lograr su apoyo., pero en particular con los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU (EE.UU. Rusia, China, Francia y Reino Unido). .

Y es que el secreto para ser elegida no estará tanto en la cantidad de apoyos que logre, sino en no ser vetada por alguna de las potencias, en particular por la que se ha mostrado más hostil con la ONU y lo que representa, Estados Unidos. EFE

