Guatemala blinda a su Ejército con ayuda de EE.UU. para esquivar los carteles en sus filas

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Ciudad de Guatemala, 6 may (EFE).- El Gobierno de Guatemala está en proceso de blindar a su Ejército de la mano de Estados Unidos para elevar la profesionalidad de la institución y esquivar las infiltraciones del crimen organizado, pese a estar «a mucha distancia» de la crisis de los carteles de su vecino México.

En una entrevista a EFE, el ministro de la Defensa Nacional de Guatemala, Henry Sáenz Ramos, analiza el proceso de cambio interno del Ejército, la colaboración clave de EE.UU. como aliado y las aspiraciones a corto plazo de estrechar lazos con las potencias europeas.

«EE.UU. nos ayuda a verificar con prueba científica si los oficiales, especialistas o tropas no tienen relación con el crimen organizado (…) Esto nos permite saber que las unidades que están empeñadas en el combate con estas amenazas están completamente sin relación con algún criminal», relata el ministro guatemalteco.

La relación estratégica con EE.UU., asegura el ministro, resulta determinante para mantener la integridad de las fuerzas en especial porque Guatemala es un «paso obligado» para los carteles del narcotráfico que trasladan las drogas hacia ese país norteamericano, uno de los principales consumidores de sustancias ilegales a nivel global.

Guatemala es un puente estratégico para carteles internacionales para trasladar drogas desde Suramérica hacia Estados Unidos, principalmente. Es común que las autoridades hagan decomisos millonarios y récords históricos de incautación de cocaína, además de capturas y extradiciones constantes.

Más de un centenar de miembros del ejército han sido procesados o vinculados a estructuras criminales en las últimas décadas, un mal que también afecta al sistema de justicia de Guatemala, en base a registros judiciales y policíacos.

Aunque el líder de la cartera de Seguridad reconoce la amenaza latente de los carteles mexicanos en la frontera común, bautizada como un área de descanso y reorganización para el crimen transnacional, admite que Guatemala aún no es un escenario de disputa territorial para esos grupos criminales.

«No hemos tenido todavía, territorialmente hablando, un cartel que sea tan poderoso que combata de tú a tú al Ejército o a la policía, precisamente porque ellos no toman a Guatemala como un territorio para sus operaciones, sino como un territorio de descanso. Está latente la amenaza. Sin embargo, estamos a mucha distancia de lo que se vive en México», concluyó el funcionario. EFE

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