Guns N’ Roses regresa a Colombia con dos conciertos en Bogotá y Medellín en octubre

2 minutos

Bogotá, 6 jun (EFE).- La banda de rock Guns N’ Roses anunció este viernes su regreso a Colombia con dos conciertos programados para octubre en Bogotá y Medellín como parte de su gira mundial ‘Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things Tour’ (Porque lo que deseas y lo que obtienes son dos cosas completamente distintas).

El primer concierto será el 7 de octubre en el recién estrenado recinto Vive Claro Distrito Cultural de la capital colombiana, seguido por una presentación el 11 de octubre en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, espacio que ya vibró con el grupo en 2016, informó la promotora Páramo en un comunicado.

Con esta nueva visita, Axl Rose, Slash y Duff McKagan consolidan su legado en el país andino, donde debutaron en 1992 en el estadio El Campín y ofrecieron dos fechas en 2022.

La banda promete revivir clásicos como ‘Sweet Child O’ Mine’ (Dulce niña mía), ‘November Rain’ (Lluvia de noviembre) y ‘Paradise City’ (Ciudad paraíso) en shows que combinan nostalgia con una energía renovada.

Durante la gira, Guns N’ Roses ya se ha presentado en Japón, Australia, Europa, Brasil y Estados Unidos.

Iconos de la cultura popular, su emblemático álbum de 1987, ‘Appetite For Destruction’ (Apetito por la destrucción), certificado como disco de diamante, se mantiene como el álbum debut más vendido en la historia de los Estados Unidos.

Con más de 100 millones de discos vendidos hasta ahora, su catálogo incluye otros como ‘G N’ R Lies’ (Mentiras de G N’ R), ‘The Spaghetti Incident?’ (El incidente del espagueti?), ‘Greatest Hits’ (Grandes éxitos) y ‘Chinese Democracy’ (Democracia china).

Guns N’ Roses es una de las bandas de rock más reproducidas en plataformas digitales, con un promedio de 24 millones de oyentes mensuales en Spotify. EFE

