Hamás condena asesinato de hijo de su líder negociador: «Terrorismo y presión psicológica»

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Jerusalén, 7 may (EFE).- El grupo islamista palestino Hamás condenó este jueves la muerte de Azam Jalil al Haya, hijo de su líder negociador Jalil al Haya, tras un ataque aéreo israelí y aseguró que representa «la continuación de la política de atacar a civiles y a las familias de los figuras palestinas».

«Esto forma parte de sus intentos fallidos (de Israel) de influir en la voluntad de la resistencia y sus posiciones políticas mediante terrorismo y presión psicológica», esgrimió Hamás en un comunicado.

Azam Jalil al Haya falleció hoy en el Hospital al Shifa de la ciudad de Gaza, tras resultar herido ayer en un ataque aéreo israelí, según confirmó este centro médico en un comunicado.

Así, el grupo islamista palestino rechazó la «insistencia de la ocupación (israelí) en atacar a todos aquellos que defienden los derechos de nuestro pueblo».

El negociador Jalil al Haya ya había perdido a otros tres hijos por fuego israelí: dos en Gaza durante las guerras de 2008 y 2014, y un tercero en el intento de asesinato contra él en Doha, la capital de Catar, el 9 de septiembre de 2025

Entonces, Israel atacó un edificio residencial en Doha con la intención de matar a la delegación negociadora de Hamás, que estaba discutiendo la última propuesta estadounidense para el acuerdo de alto el fuego, lo que provocó la muerte de cinco miembros del grupo islamista palestino, entre ellos uno de los hijos de Al Haya.

Hamás también aseguró hoy que tanto la muerte de Azam Jalil al Haya como el ataque del año pasado «no debilitarán la posición de la resistencia; al contrario, fortalecerá su compromiso con los derechos de nuestro pueblo y su determinación de alcanzarlos».

Y añadió que, pese a sufrir una nueva pérdida familiar, Jalil al Haya «no abandonará sus principios ni renunciará a seguir exigiendo el cese de la agresión» israelí, así como el fin del bloqueo y «la retirada completa» de las tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) de la Franja de Gaza.

«Les digo a la ocupación y a todos los que nos escuchan: somos un pueblo con una causa justa. Ni el asesinato de nuestros hijos ni el martirio de nuestros líderes nos intimidarán», dijo Al Haya ayer en declaraciones a Al Jazeera, mientras su hijo estaba ingresado en estado crítico. EFE

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