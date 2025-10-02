The Swiss voice in the world since 1935
Hay 40 italianos de la Flotilla detenidos por Israel, según el ministro de Exteriores

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Roma, 2 oct (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, confirmó este jueves que hay 40 ciudadanos italianos detenidos por las autoridades israelíes tras la interceptación de la Flotilla Global Sumud este miércoles, cuando se dirigía hacia la Franja de Gaza.

«Quiero darles las últimas actualizaciones: Israel ha confirmado la conclusión de las operaciones de la Marina en el mar y comienza el traslado a Ashdod. El número de italianos detenidos es ahora de 40», explicó Tajani en una comparecencia ante el Senado.

El ministro detalló que están siendo trasladados al puerto de Ashdod, donde se llevarán a cabo los procesos de identificación, y subrayó que todos los ciudadanos italianos implicados «serán asistidos por la embajada y el consulado».

El jefe de la diplomacia italiana informó también de la situación del barco ‘Karma’, que transportaba al diputado del Partido Demócrata (PD) Arturo Scotto y a la eurodiputada del mismo partido, Annalisa Corrado, que se separó del resto de la flotilla y está llegando al puerto israelí de Ashdod.

Por otro lado, la eurodiputada de Alianza Verde e Izquierda (AVS) Benedetta Scuderi y el senador del Movimiento 5 Estrellas (M5S) Marco Croatti, que viajaban en el barco ‘Morgana’, fueron de los primeros integrantes de la flotilla en ser detenidos y trasladados a para su identificación.

El ministro también explicó que los detenidos serán trasladados esta noche, una vez concluido el Yom Kippur, a unas instalaciones en Be’er Sheva, y que el viernes por la mañana recibirán visitas consulares. EFE

