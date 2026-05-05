Hegseth dice que Irán no tiene «delfines kamikaze» pero no aclara si EEUU dispone de ellos

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Washington, 5 may (EFE).- El mando militar de Estados Unidos descartó este martes los reportes de que Irán podría recurrir a delfines equipados con minas para atacar a los navíos estadounidenses y forzar el bloqueo naval de Washigton a las costas iraníes.

«No puedo confirmar ni desmentir si disponemos de delfines kamikazes, pero sí puedo confirmar que ellos (los iraníes) no los tienen», dijo el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, preguntado sobre esta posibilidad en una rueda de prensa en el Pentágono.

Por su parte, el presidente del Estado Mayor Conjunto estadounidense, Dan Caine, aseguró que «no había oído hablar de ese asunto de los delfines kamikazes».

«Es algo así como los tiburones con rayos láser», agregó Caine.

Los reportes del uso de animales como arma para tratar de romper el bloqueo estadounidense a los puertos y barcos de la República Islámica salieron a la luz a fines de abril.

The Wall Street Journal citó a funcionarios iraníes que declararon que Teherán «podría emplear armamento inédito para atacar a los buques de guerra estadounidenses, incluyendo desde submarinos hasta delfines portadores de minas».

El Pentágono advirtió hoy que a pesar de que Irán ha atacado en más de diez ocasiones a los navíos estadounidenses desde el comienzo del actual alto el fuego, todos estos incidentes se han mantenido de momento por debajo del «umbral» que justificaría el reinicio de operaciones de combate a gran escala.

Hegseth indicó a los periodistas que la operación iniciada la víspera para facilitar el tránsito por el estrecho de Ormuz de los buques atrapados en el bloqueo iraní a la vía, es completamente «defensiva» y «no busca un enfrentamiento» que ponga en peligro la tregua, que según el secretario de Guerra, se mantiene en pie.

Sin embargo, Irán acusó hoy a EE.UU. de poner en peligro la seguridad de la navegación en el estrecho de Ormuz al «violar el alto el fuego» vigente entre ambos países, que aún no han podido avanzar un diálogo de paz estancado después de una primera ronda de conversaciones sin resultados.

Las tensiones volvieron a escalar tras el inicio de la nueva operación estadounidense, en la que Washington ha movilizado centenares de aeronaves, destructores y drones, y ha logrado, según Washington, el paso de dos de sus buques mercantes por la ruta marítima sin ningún daño,

Irán interrumpió el tráfico por estrecho de Ormuz, vía estratégica de crudo y mercancías por donde pasaba el 20 % del petróleo mundial, como represalia por la guerra lanzada por EE.UU e Israel el pasado 28 de febrero.

Como respuesta, EE.UU. impuso un bloqueo naval a las costas iraníes dentro del que ya ha interrumpido el paso de casi medio centenar de buques. EFE

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