Honduras cae al puesto 157 del índice global de percepción de corrupción 2025

Tegucigalpa, 10 feb (EFE).- Honduras cayó tres posiciones en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 2025, al pasar del puesto 154 al 157 entre 180 países, según el informe presentado este martes en Tegucigalpa por el capítulo nacional de la ONG global Transparencia Internacional (TI).

«El descenso en el ranking global refleja que otras naciones avanzaron más que Honduras», destacó la organización, que recordó que, desde 2017, el país no logra salir del umbral de «alta corrupción».

El país mantiene una calificación de 22 puntos sobre 100, la misma cifra obtenida en la evaluación anterior, según el índice elaborado por TI y presentado por su capítulo local, la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ).

Solo en los años 2015 y 2016 la nación centroamericana logró superar la barrera de los 30 puntos.

La investigación subraya que en la última década Honduras «no ha conseguido una mejora estructural y su posición global ha oscilado siempre en la franja crítica, acercándose cada vez más al grupo de países con peor desempeño» del mundo.

El director ejecutivo de la ASJ, Carlos Hernández, urgió al Estado a establecer un «verdadero sistema de integridad pública» para frenar los «patrones de corrupción» que se mantienen de «forma persistente» en el país.

«Sin reformas profundas y acciones contundentes, la impunidad seguirá siendo la norma», advirtió Hernández, quien afirmó que el fortalecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas son «indispensables» para evitar que los fondos estatales sean desviados de su propósito original.

La estatal eléctrica, el «mayor caso de corrupción»

El informe señala a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) como el «mayor caso de corrupción» y el principal «agujero fiscal» en la historia del país, un problema que ha trascendido lo técnico para convertirse en una crisis política

«Cada gobierno promete arreglarla. Cada gobierno la empeora», subraya la investigación, que asegurá que la estatal eléctrica está «capturada, sin controles, sin transparencia, y manejada por intereses que se benefician del caos».

La entidad pierde diariamente unos 31 millones de lempiras (1,17 millones de dólares) debido a la ineficiencia estructural y la falta de transparencia, por lo que acumula pérdidas de 46.000 millones de lempiras (1.736 millones de dólares) entre 2022 y 2025.

Actualmente, el sistema eléctrico hondureño registra un índice de pérdidas del 35 %, una cifra que sitúa al país a la zaga de la eficiencia energética en la región, según cifras oficiales.

La deuda de la estatal también ha escalado de forma alarmante: de los 37.091 millones de lempiras (1.400,3 millones de dólares) registrados en 2015, la cifra se ha disparado hasta los 114.499 millones de lempiras (4.322,7 millones de dólares) en 2025, detalló.

Pese a inyecciones de capital superiores a los 1.774 millones de dólares, la ENEE sigue «financieramente quebrada», lo que, según la ASJ, «amenaza» las finanzas nacionales y el futuro del país.

Honduras debe garantizar instituciones de justicia «independientes, transparentes y accesibles»; fortalecer la transparencia en sector de «alto riesgo fiscal», especialmente el subsector eléctrico; asegurar acceso a la justicia a las personas afectadas por la corrupción, y proteger el espacio cívico y fortalecer la denuncia y vigilancia independiente, según el informe. EFE

