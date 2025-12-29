Honduras está a horas de que venza el plazo para oficializar los resultados electorales

Tegucigalpa, 29 dic (EFE).- Honduras está a horas de que el martes venza el plazo legal para que el Consejo Nacional Electoral (CNE) oficialice los resultados de las elecciones generales del 30 de noviembre, de las que ya declaró como presidente electo al conservador Nasry «Tito» Asfura, el candidato de Donald Trump, en medio de un escrutinio marcado por retrasos y denuncias de presunto fraude.

Con el 99,93 % de las actas escrutadas Asfura, del Partido Nacional, fue declarado el pasado día 24 como virtual gobernante electo con el 40,27 % de los votos, imponiéndose por la mínima al también conservador Salvador Nasralla, del Partido Liberal, que logró el 39,53 %, según el CNE.

Ahora, la autoridad electoral avanza contra reloj para culminar un escrutinio especial y declarar los vencedores del resto de cargos en disputa (alcaldes y diputados), dado que tiene por ley hasta el 30 de diciembre para dar a conocer los resultados de todo el proceso.

Estas son algunas claves del proceso electoral más polémico que ha vivido Honduras:

Un «empate técnico» que desató la desconfianza

Tras la jornada de votación, marcada por el civismo y la tranquilidad, la mínima diferencia entre Asfura y Nasralla, mantuvo en vilo a los aspirantes y aumentó la incertidumbre.

Lo apretado de los resultados, sumado al retraso en su divulgación, las amenazas contra dos consejeras del CNE y las divisiones internas debilitaron la credibilidad del organismo electoral.

Nasralla no aceptó el triunfo de Asfura y anunció que defenderá «el voto por la vía legal, cívica y pacífica hasta que se conozca por completo la verdad», sin dar más detalles, mientras que Rixi Moncada, la aspirante del gobernante partido Libre (izquierda) y relegada a un tercer lugar con menos del 20 % de los votos, denunció un «fraude y una imposición extranjera».

El factor Trump y las denuncias de injerencia

El proceso electoral también ha estado marcado por el respaldo a Asfura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo que el gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre) calificó como una «injerencia extranjera».

Antes de las votaciones y en mensajes en su red social Truth Social, Trump dijo que Asfura era el «único verdadero amigo de la libertad en Honduras», agregando que podrían «trabajar juntos para luchar contra los narcocomunistas», en relación a los nexos políticos de la presidenta Xiomara Castro con el Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.

En este contexto, la presidenta Castro dijo que la «descarada injerencia» de Trump impidió el «libre» ejercicio del sufragio.

Trump no solo respaldó públicamente a Asfura sino que cuando faltaban dos días para los comicios anunció el indulto al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, lo que concretó días después liberándolo de una condena de 45 años de cárcel por narcotráfico.

Fallos técnicos y escrutinio especial

El ente electoral ordenó un escrutinio especial de al menos 2.792 actas que presentaban inconsistencias, un proceso que se inició el 18 de diciembre, cinco días después de los previsto y que ha estado marcado por retrasos y paralizaciones derivadas de desacuerdos entre verificadores de los partidos políticos y fallos en los sistemas de transmisión de resultados.

El recuento también se vio afectado por denuncias de las consejeras Ana Paola Hall, presidenta del CNE, y Cossette López, representantes de los partidos Liberal y Nacional, respectivamente, sobre «dificultades internas y externas», algunas atribuidas al tercer consejero, Marlon Ochoa, del gobernante Partido Libre.

Acusaciones de fraude y pedidos de nulidad

El Partido Libre ha denunciado un presunto «fraude» y ha solicitado la nulidad del proceso electoral, una posición respaldada por Nasralla -quien fue vicepresidente del Gobierno de Castro- alegando supuestas manipulaciones de actas y del sistema de transmisión de resultados.

En este ambiente, la empresa colombiana ASD, responsable del sistema de Transmisión de Resultados Preliminares de las Elecciones (TREP), certificó el 19 de diciembre su rol técnico en el proceso y dijo que confirmaba «la integridad de la información transmitida» y rechazaba la posibilidad de fraude durante los comicios.

Incertidumbre en legislativas y municipales

El escrutinio de diputados y alcaldías avanza contra reloj y ante la posibilidad de la decisión final recaiga en un Parlamento fragmentado y sin mayorías absolutas, lo que forzaría pactos de gobernabilidad.

La mayor tensión se concentra en Tegucigalpa, donde el candidato nacionalista Juan Diego Zelaya y el oficialista Jorge Aldana se disputan la alcaldía «voto a voto».

Plazo legal para la declaratoria

Si el CNE no proclama los resultados definitivos a más tardar el 30 de diciembre el asunto pasará al Parlamento, cuyo presidente, Luis Redondo, del Partido Libre, ha advertido que la Comisión Permanente convocará al pleno para realizar «el escrutinio de cada una de las Juntas Receptoras de Votos (JRV)», un escenario que la oposición tilda de inconstitucional.

La Comisión Permanente, con amplios poderes, fue instalada el 31 de octubre por Redondo, quien no convoca sesiones plenarias desde finales de agosto. EFE

