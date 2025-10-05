The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Hong Kong bate récord histórico de ciclones tropicales en un año con paso del tifón Matmo

Este contenido fue publicado en
3 minutos

Hong Kong, 5 oct (EFE). El tifón Matmo, duodécimo ciclón tropical que afecta a Hong Kong este año, ha llevado a las autoridades a mantener activa este domingo la señal de viento fuerte T3, lo que marca un récord histórico de alertas por ciclones desde se iniciaron los registros en 1917.

A las 14:00 hora local (06:00 GMT), Matmo se encontraba a unos 410 km al suroeste de Hong Kong, en las coordenadas 20,8 grados norte y 110,6 grados este, avanzando hacia el oeste-noroeste a 22 km/h rumbo a la península de Leizhou, en la provincia china de Cantón.

El Observatorio de Hong Kong (HKO) prevé que el tifón toque tierra en Leizhou en las próximas horas y continúe alejándose de la excolonia británica, donde los vientos comenzaron a debilitarse, aunque persisten ráfagas fuertes en alta mar y zonas elevadas.

Las autoridades hongkonesas anticipan que la señal T3 será reemplazada por la T1, de espera, cuando los vientos dejen de ser una amenaza generalizada. Sin embargo, se esperan chubascos intensos, tormentas eléctricas, mares agitados y oleaje, por lo que se ha instado a la población a evitar las costas y suspender actividades acuáticas por seguridad.

El calentamiento global, según la NASA, intensifica estos fenómenos al aumentar la temperatura de los océanos, que absorben más del 90 % del calor generado por gases de efecto invernadero. Esto favorece a tifones más potentes, como el reciente supertifón Ragasa, que con vientos de 290 km/h devastó Filipinas, Taiwán y China.

En Hong Kong, la Autoridad Aeroportuaria reportó hasta la mañana local de de este domingo 27 vuelos cancelados y 81 retrasados.

Aerolíneas como Cathay Pacific, Hong Kong Airlines y Greater Bay Airlines advirtieron sobre posibles disrupciones, mientras que el teleférico Ngong Ping y el parque temático Disneyland operan con restricciones.

En China, las autoridades evacuaron a 151.352 personas en Cantón, incluyendo 9.916 desde zonas marítimas, ante la llegada de Matmo, clasificado como tifón fuerte.

El Centro Meteorológico Nacional activó a las 06:00 (22:00 GMT del sábado) la alerta roja, la más grave, al prever que el ciclón toque tierra al mediodía entre Wuchuan (Cantón) y Wenchang (Hainan) con vientos de hasta 162 km/h.

Se esperan precipitaciones de hasta 320 milímetros hasta el lunes en Cantón, Hainan y Guangxi, con riesgo de crecidas en la cuenca del río Perla.

Matmo, cuyo nombre significa “lluvia intensa” en chamorro, lengua austronesia de las Islas Marianas, coincide con las vacaciones del Día Nacional de China, hasta el 8 de octubre, complicando la logística en la región.

Cantón activó la emergencia nivel 1 por vientos, y el Ministerio de Recursos Hídricos mantiene el nivel 3 por inundaciones en Cantón, Guangxi, Hainan y Yunnan. En Hainan, los embalses liberaron 800 millones de metros cúbicos de agua para evitar desbordamientos. EFE

msc/aa/llb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
10 Me gusta
46 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
32 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR