Hospitales neerlandeses confirman contagios de hantavirus en dos pasajeros evacuados

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(Actualiza con la confirmación de un nuevo contagio entre los pasajeros evacuados y más detalles de los pacientes)

Bruselas, 7 may (EFE).- El Centro Médico Universitario de Leiden (LUMC) confirmó este jueves que trata a un pasajero del crucero MV Hondius contagiado de hantavirus, lo que eleva a dos los pacientes evacuados a Países Bajos y testados como positivos con el patógeno en ese país tras el anuncio previo del hospital de Nimega.

«Se ha confirmado que el paciente ingresado tiene hantavirus. El paciente ha sido informado y ha dado su permiso para compartir esta información», según comunicó el hospital de Leiden.

El nuevo contagio se une al pasajero que dio positivo en un hospital de Nimega (este), tal y como anunció el centro médico este jueves en un comunicado.

«El Instituto Nacional de Salud Pública de Países Bajos (RIVM) ha confirmado que el paciente ingresado tiene hantavirus. Se ha informado al paciente», dijo el hospital Radboudumc.

Este centro sanitario recalcó que se han tomado «medidas de aislamiento apropiadas para evitar el contagio» en las instalaciones donde está ingresada esta persona, que está siendo tratada por un «equipo especializado y formado para cuidar pacientes con enfermedades infecciosas graves».

Aunque los centros médicos no dieron más detalles por motivos de privacidad, la cadena estatal NOS informó de que los contagios confirmados corresponden a dos de los tres pasajeros que fueron evacuados entre la víspera y hoy a Países Bajos por avión desde Cabo Verde. El tercer paciente fue trasladado a un hospital de Düsseldorf (Alemania) tras su llegada al aeropuerto de Ámsterdam.

Mientras que el paciente trasladado a Alemania es un ciudadano de esa nacionalidad y de 65 años, los otros dos hospitalizados en Países Bajos son un neerlandés de 41 años y que ejercía como médico del crucero, y un británico de 56, según informaron el Ministerio de Exteriores de Países Bajos y la operadora del crucero.

La confirmación de los dos contagios se produce horas después de que una azafata neerlandesa fuese hospitalizada en un centro médico de Ámsterdam con posibles síntomas de hantavirus tras haber estado en contacto con una de las tres personas fallecidas a raíz del brote en el crucero, según las autoridades locales.

La afectada había estado en contacto en Johannesburgo con la pasajera holandesa del MV Hondius de 69 años y que falleció el 26 de abril.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) está rastreando a las cerca de 80 personas que estaban en el mismo avión que la azafata, además de las alrededor de 30 que se bajaron en una escala en Santa Elena del crucero, que el miércoles partió tras varios días fondeado en Cabo Verde y se espera que llegue el sábado a la isla canaria de Tenerife. EFE

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