Hoy es noticia en el mundo (19:00h)

3 minutos

LOS TITULARES

1. Crece la tensión entre Emiratos e Irán.

IRÁN GUERRA | Un ataque con dron lanzado desde Irán provoca un «gran incendio» en una zona industrial de Emiratos, que afirma que se reserva el derecho a responder. (Texto)

– EEUU facilita el tránsito de dos de sus buques mercantes por el estrecho de Ormuz como un «primer paso» en la operación anunciada por Trump para permitir la circulación de navíos atrapados por el bloqueo iraní. (Texto) (Foto) (Audio) (Video)

– El Ejército iraní asegura que lanzó disparos de aviso a buques estadounidenses en Ormuz, un extremo que ha sido desmentido por EE.UU. (Texto)

– Dos barcos incendiados frente a las costas de Emiratos Árabes, según entidad británica. (Texto)

– El brent se dispara un 5,82 %, hasta 114,4 dólares, ante las nuevas tensiones en Ormuz. (Texto)

2. El crucero afectado por hantavirus, con 14 españoles a bordo, estudia desembarcar en Canarias

HANTAVIRUS CRUCERO | El crucero afectado por un brote de hantavirus que podría haber causado tres muertos estudia desembarcar en las Islas Canarias después de que Cabo Verde le denegase la entrada para proteger la «seguridad pública nacional». (Texto)

CLAVES | El hantavirus, lo que hay que saber del peligroso virus encontrado en un crucero

– Un pasajero argentino y un tripulante guatemalteco, en el barco con posible hantavirus. (Texto)

– Las autoridades argentinas dicen que no hay casos de hantavirus en Tierra del Fuego. (Texto)

3. Denuncias de maltrato a activistas de la Flotilla

ISRAEL PALESTINA FLOTILLA | Abogadas denuncian maltrato de Israel a los activistas de la Flotilla con celdas iluminadas las 24 horas del día. (Texto)

4. Atropello mortal en Leipzig

ALEMANIA SUCESOS | Al menos dos muertos en atropello en el centro de la ciudad alemana de Leipzig. (Texto)

5. Ataque ruso contra ciudad en Járkov

UCRANIA GUERRA | Seis muertos en un ataque con misil ruso contra una ciudad en la región de Járkov. (Texto)

6. El ‘Chapo’ pide ser extraditado a México

EEUU NARCOTRÁFICO | El narcotraficante ‘el Chapo’ Guzmán pide ser extraditado a México desde EE.UU. (Texto)

EL DATO DEL DÍA

IRÁN GUERRA LÍBANO | El número de muertos en el Líbano roza los 2.700 desde el inicio de la ofensiva israelí. (Texto)

NUESTROS TEMAS

JAPÓN PEGATINAS | La fiebre de las pegatinas vuelve a Japón con intercambios calculados y una demanda récord. Por Pilar Bernal, desde Tokio. (Texto) (Foto) (Vídeo)

PENDIENTES DE…

MET GALA | Vuelve la Met Gala con el patrocinio de Bezos, la reaparición de Beyoncé y mucha moda. (Texto) (Foto) (Video)

MÉXICO ESPAÑA | La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, participa en un acto en Ciudad de México en el encuentro «Celebración por la Evangelización y el Mestizaje en México: Malinche y Cortés», en el que participa Nacho Cano. (Texto) (Foto) (Video) (Audio)

OPENAI JUICIO | Declaración del cofundador de OpenAI, Greg Brockman, en el juicio iniciado por Elon Musk. (Texto)

Redacción EFE Internacional

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