Hoy es noticia en el mundo (19:00h)
LOS TITULARES
1. EE.UU. dice que la tregua sigue en vigor.
IRÁN GUERRA | EEUU afirma que la tregua con Irán se mantiene, que su operación en Ormuz es defensiva y que no buscan enfrentamientos con Irán. (Texto)
– Trump no aclara qué acciones de Irán podrían romper la tregua: «Ellos saben qué no hacer». (Texto)
– Al menos 8 buques cruzaron el estrecho de Ormuz el lunes pese a los ataques y bloqueo. (Texto)
2. Los tres infectados serán evacuados a Países Bajos
HANTAVIRUS CRUCERO | Los tres infectados por hantavirus en el crucero serán evacuados a Países Bajos. (Texto)
CLAVES | Claves sobre la evolución del brote de hantavirus en un crucero de expediciones.
– La OMS cree que la infección con hantavirus se produjo fuera del crucero y eleva a siete los afectados por el posible brote. (Texto)
3. Se prorroga la detención de los activistas.
ISRAEL PALESTINA FLOTILLA | La Justicia israelí prorroga seis días la detención de los activistas, el palestino-español Saif Abukeshek y el brasileño Thiago Ávila. (Texto)
4. Cae el Gobierno rumano.
RUMANÍA GOBIERNO | El Gobierno de Rumanía cae por una moción de censura de socialdemócratas y ultras. (Texto)
– El presidente de Rumanía descarta nuevas elecciones tras la caída del Gobierno conservador. (Texto)
5. Cumbre Armenia UE
ARMENIA UE | La UE presenta a Armenia como cruce de caminos para el comercio e hidrocarburos de Asia. (Texto)
6. Sheinbaum critica reivindicación de Hernán Cortés.
MÉXICO ESPAÑA | Sheinbaum carga contra reivindicación de Hernán Cortés en plena visita de Ayuso a México. (Texto)
EL DATO DEL DÍA
ISRAEL PALESTINA | Un estudio de Médicos Sin Fronteras (MSF) revela que entre octubre de 2024 y finales de 2025 sus equipos atendieron a 513 niños menores de seis meses en Gaza de los que un 91 % tenía riesgo de problemas de crecimiento y desarrollo.
LOS PROTAGONISTAS DEL DÍA
ROLLING STONES | The Rolling Stones anuncian su nuevo álbum ‘Foreign Tongues’ para el 10 de julio. (Texto)
NUESTROS TEMAS
ALEMANIA ATROPELLO | El centro de Leipzig se esfuerza por restablecer la normalidad tras el atropello múltiple. Por Salvador Martínez Mas, desde Leipzig (Alemania). (Texto) (Foto) (Vídeo)
GEORGE CLOONEY | George Clooney llega a los 65 centrado en la filantropía y menos interesado en su carrera. Por Alicia García de Francisco. (Texto)
LIBIA CRISIS | Planes antagónicos entre EE.UU. y la ONU para Libia: ¿primero unificación o elecciones? (Texto)
COLOMBIA HIPOPÓTAMOS | Así sería la logística millonaria para trasladar los hipopótamos de Escobar a la India. Por Eduardo Echeverri, desde Nueva Delhi. (Texto) (Foto) (Vídeo)
PENDIENTES DE…
OPENAI JUICIO | El cofundador de OpenAI y otrora amigo de Elon Musk, Sam Altman, prevé comparecer en el juicio sobre su compañía. (Texto)
IRÁN GUERRA | Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) analizan el impacto económico de la guerra. (Texto) (Foto) (Vídeo)
COSTA RICA GOBIERNO | La presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, presenta el gabinete de ministros que la acompañará a partir del 8 de mayo cuando asuma el cargo. (Texto) (Foto) (Vídeo)
Redacción EFE Internacional
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