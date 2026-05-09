Hoy es noticia en el mundo (19:30h)

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DESTACADOS

1. A unas horas de la llegada del MV Hondius a Tenerife

HANTAVIRUS CRUCERO | Madrid/Ginebra/Bruselas – Las autoridades españolas y la Organización Mundial de la Salud (OMS) ultiman en Tenerife el dispositivo para desembarcar y repatriar a los psajeros del crucero MV Hondius afectado por un brote de hantavirus, cuya llegada se espera para primeras horas de este domingo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

– El director de la OMS a los canarios frente al hantavirus: «Esto no es es otro covid». (Texto)

2. En el aire la resolución de la guerra en Irán

IRÁN GUERRA | Teherán/Washington – La resolución de la guerra en Irán continúa en el aire, a la espera de que Teherán responda a la última propuesta de negociación de Washington, mientras ambas partes intercambian ataques de baja intensidad. (Texto)

– El presidente de EE.UU., Donald Trump, espera hoy mismo una respuesta de Irán a la propuesta enviada por Washington. (Texto)

– Israel ataca una zona cercana a Beirut y mata a al menos ocho personas en el sur del Líbano. (Texto)

3. Magyar pone fin a la era Orbán

HUNGRÍA GOBIERNO | Budapest – El conservador Péter Magyar fue investido nuevo primer ministro de Hungría y prometió desmontar el «régimen iliberal» que construyó el ultranancionalista Viktor Orbán en los últimos 16 años y luchar contra la corrupción. (Texto) (Foto) (Vídeo)

4. Starmer busca salvar su cargo

R.UNIDO ELECCIONES Londres – Keir Starmer busca armar un plan a contrarreloj para salvar su cargo tras la contundente derrota del Partido Laborista en las elecciones locales y regionales celebradas este jueves en el Reino Unido. (Texto)

5. Un desfile de la victoria en Moscú sin tanques ni artillería

RUSIA II GUERRA MUNDIAL | Moscú – El ruso Vladímir Putin presidió un descafeinado desfile del Día de la Victoria en Moscú, por el 81 aniversario de la victoria del Ejército Rojo sobre la Alemania nazi, sin tanques, artillería ni misiles intercontinentales, supuestamente debido a la amenaza terrorista de Ucrania. (Texto) (Foto) (Vídeo)

– El presidente ruso, Vladímir Putir, aseguró en su intervención que las tropas rusas «siguen avanzando» en el frente ucraniano pese a que Kiev tiene el apoyo de «todo el bloque de la OTAN».

6. Rusia acusa a Ucrania de violar la tregua

UCRANIA GUERRA | Moscú – Rusia acusó a Ucrania de violar la tregua con múltiples ataques sobre la línea del frente, así como en regiones del interior y en la anexionada Ucrania. (Texto)

– Miles de residentes de las localidades situadas en la línea del frente de la región de Jersón, ocupada por Rusia, siguen atrapados en medio de los ataques con drones y con una situación humanitaria cada vez más grave. (Texto)

EL DATO DEL DÍA

HANTAVIRUS CRUCERO | La Organización Mundial de la Salud (OMS) elevó a seis los casos confirmados de hantavirus tras el brote declarado en el crucero MV Hondius. (Texto) (Foto) (Vídeo)

EL PROTAGONISTA DEL DÍA

HUNGRÍA GOBIERNO | El conservador Péter Magyar ha puesto fin a 16 años de gobierno ultranacionalista en Hungría. (Texto) (Foto) (Vídeo)

NUESTROS TEMAS

INDIA CENSO | Un ejército de tres millones de maestros ha comenzado a descifrar la realidad de la India a través del Censo Nacional, una labor de campo esencial para rescatar de la invisibilidad a millones de personas. Por Marta Teixido Valls, desde Nueva Delhi. (Texto) (Foto) (Vídeo)

PREMIOS PLATINO (Entrevista) | La actriz española Cayetana Guillén Cuervo presenta esta noche, junto con el colombiano Carlos Torres, la gala de los Premios Platino en su regreso al Caribe mexicano, lugar que “le ha sentado fenomenal” tras atravesar el duelo por la muerte de su madre, la legendaria Gemma Cuervo (1934-2026). (Texto) (Foto) (Vídeo)

FESTIVAL CANNES | Aunque no habrá filmes latinoamericanos en disputa por la Palma de Oro, la edición 79 del Festival de Cannes, que comienza el martes, contará con una nutrida representación de la región gracias, entre otros, al mexicano Diego Luna, al argentino Lisandro Alonso, la chilena Manuela Martelli o la costarricense Valentina Maurel. (Texto) (Foto)

PENDIENTES DE…

PREMIOS PLATINO | Se celebra en Playa del Carmen (México) la gala de la XIII edición de los Premios Platino 2026, que celebra el audiovisual iberoamericano. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Redacción EFE Internacional

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