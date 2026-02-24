HRW denuncia «el abuso de la ley de lesa majestad en Tailandia» tras condenas a activistas

Bangkok, 24 feb (EFE).- La organización Human Rights Watch (HRW) denunció esta martes «el abuso de la ley de lesa majestad en Tailandia» y pidió que «todos los detenidos sean liberados», tras una serie de nuevas condenas contra activistas prodemocracia que vulneraron la estricta normativa que protege a la Corona de críticas.

Para la directora de Asia de HRW, Elaine Pearson, la decisión del tribunal penal de Bangkok de condenar el pasado viernes a cuatro personas por delitos de lesa majestad «supone un nuevo retroceso en las libertades fundamentales en Tailandia» y «envía un mensaje alarmante: la monarquía y la ley que la protege son intocables».

Entre los condenados se encuentra la destacada defensora de derechos humanos Pimsiri Petchnamrob, culpable de criticar el «poder descontrolado» de la Corona en 2020, cuestionar que un país democrático aplique una ley como la de lesa majestad en 2017 y violar las medidas de contención de la COVID-19 y usar altavoces sin permiso.

Además, otros tres activistas por la democracia (Arnon Nampa, Somyot Pruksakaseksuk y Promsorn Viradhammajari) también fueron condenados en el mismo juicio por cargos de lesa majestad a dos años y ocho meses de prisión.

Arnon, de 41 años, es otra figura destacada del movimiento pro democracia tailandes que, tras esta condena, acumula ya 31 años y nueve meses de cárcel debido a su posición a favor de reformar la monarquía.

Según denuncia HRW, la aplicación continuada del artículo 112 del Código Penal sobre lesa majestad, que supone penas de tres a 15 años de prisión por cada delito, «constituye una restricción excesiva del derecho a la libertad de expresión».

La reforma del artículo 112 fue una de las promesas estrella del movimiento reformista, ahora llamado Partido del Pueblo (PP, Prachachon), de cara a los comicios de 2023. El partido se impuso en las votaciones, pero no pudo gobernar por el veto de los poderes conservadores.

Los reformistas sufrieron, en cambio, un revés en las elecciones de este mes, quedando en un segundo puesto tras el conservador Bhumjaithai (BJT, Orgullo tailandés) del primer ministro Anutin Charnvirakul, cercano al rey y que ha expresado su oposición a las iniciativas para modificar la norma.

Estas condenas tienen lugar pocos días después de que otro tribunal impusiera 50 años de cárcel a un hombre, tras sumarse dos sentencias en su contra por vulnerar la misma ley, una de las condenas más altas dictadas hasta la fecha en virtud de dicha normativa. EFE

