Huelga general y protestas en Italia en apoyo a los palestinos y la flotilla para Gaza

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
2 minutos

Una huelga general en Italia perturbó el tráfico ferroviario y de mercancías en una nueva jornada de protestas en este país en apoyo a la flotilla de ayuda para Gaza interceptada por Israel.

Los manifestantes empezaron a congregarse el viernes por la mañana en Roma para marchar hasta la estación central de Termini, donde los pasajeros enfrentaban cancelaciones de trenes o retrasos de hasta 80 minutos.

En Milán y otras grandes ciudades se registraban perturbaciones similares en la circulación de trenes y en el puerto comercial de Livorno la carga y descarga de mercancías quedó bloqueada.

«Hoy un millón de italianos quedarán varados en trenes solos», lamentó en un programa televisivo el viceprimer ministro Matteo Salvini, que se opone a la protesta.

Los sindicatos USB y CGIL convocaron la huelga de este viernes después de que la Marina israelí interceptara las embarcaciones de la flotilla Global Sumud que intentaba llevar ayuda a Gaza.

«Las plazas estarán repletas», dijo el viernes Maurizio Landini, dirigente del sindicato CGIL, en Radio Anch’io.

En la flotilla participaban decenas de italianos, entre ellos cuatro diputados y eurodiputados que fueron liberados este viernes.

El gobierno italiano de Giorgia Meloni se ha mostrado crítico con la flotilla, que la dirigente consideró «peligrosa» e «irresponsable», y ha evitado los reproches públicos a Israel por la gestión del conflicto de Gaza.

Esta postura ha generado malestar en parte de la sociedad italiana, que ha protagonizado varias protestas en las últimas semanas.

ams/cn/dbh/pb/an

