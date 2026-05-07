Illa pide «ciencia» y «lealtad institucional» ante la crisis del hantavirus

2 minutos

Lyon (Francia), 7 may (EFE).- El presidente catalán, Salvador Illa, reclamó este jueves en declaraciones a EFE actuar con «serenidad», seguir «las recomendaciones de la ciencia» y mantener la «lealtad institucional» ante la crisis del hantavirus.

«Lo más importante en estas situaciones es seguir las recomendaciones de la ciencia, y en España hay buena ciencia, y actuar con lealtad institucional», afirmó a EFE Illa en la ciudad francesa de Lyon, después de publicar un mensaje en redes sociales en el que advertía de que «con la salud pública no se juega».

El presidente catalán, que fue ministro de Sanidad durante la pandemia de covid-19 en España, insistió además en que «no entiende» que se pueda actuar «de otra forma», en referencia a las reticencias expresadas por las autoridades de las Islas Canarias sobre la gestión del barco afectado por el virus, el crucero MV Hondius, que partió el 20 de marzo desde Ushuaia (Argentina) y está previsto que llegue el sábado a ese archipiélago español.

«Son los dos ejes que creo que son un aprendizaje que pudimos sacar todos de episodios recientes, de crisis de sanidad, de salud pública. Ciencia, ciencia, ciencia; lealtad, lealtad, lealtad. En ese sentido, me parece que hay que actuar bajo esos parámetros y no entiendo que se pueda proceder de otra forma», recalcó.

Illa subrayó la importancia de afrontar la crisis con «serenidad y confianza» en el criterio de los especialistas, mantenerse atentos a su evolución y seguir en todo momento las recomendaciones de la ciencia y de los expertos.

En este sentido, insistió en que en momentos como este es fundamental guiarse por el conocimiento científico y actuar con lealtad institucional.

Según datos confirmados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), los posibles casos vinculados al barco ascienden a nueve, de los cuales cinco han sido confirmados por laboratorio.

El balance incluye tres fallecidos y varios pacientes hospitalizados, uno de ellos en estado grave. EFE

cmc-cat/mra

(foto)(vídeo)