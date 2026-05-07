Illa pide «ciencia» y «lealtad institucional» ante la crisis del hantavirus

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(Actualiza con más declaraciones de Illa en Lyon y detalles de su viaje)

Lyon (Francia), 7 may (EFE).- El presidente catalán, Salvador Illa, reclamó este jueves en declaraciones a EFE actuar con «serenidad», seguir «las recomendaciones de la ciencia» y mantener la «lealtad institucional» ante la crisis del hantavirus.

«Lo más importante en estas situaciones es seguir las recomendaciones de la ciencia, y en España hay buena ciencia, y actuar con lealtad institucional», afirmó a EFE Illa en la ciudad francesa de Lyon, después de publicar un mensaje en redes sociales en el que advertía de que «con la salud pública no se juega».

El presidente catalán, que fue ministro de Sanidad durante la pandemia de covid-19 en España, insistió además en que «no entiende» que se pueda actuar «de otra forma», en referencia a las reticencias expresadas por las autoridades de las Islas Canarias sobre la gestión del barco afectado por el virus, el crucero MV Hondius, que partió el 20 de marzo desde Ushuaia (Argentina) y está previsto que llegue el sábado a ese archipiélago español.

«Son los dos ejes que creo que son un aprendizaje que pudimos sacar todos de episodios recientes, de crisis de sanidad, de salud pública. Ciencia, ciencia, ciencia; lealtad, lealtad, lealtad. En ese sentido, me parece que hay que actuar bajo esos parámetros y no entiendo que se pueda proceder de otra forma», recalcó.

Illa subrayó la importancia de afrontar la crisis con «serenidad y confianza» en el criterio de los especialistas, mantenerse atentos a su evolución y seguir en todo momento las recomendaciones de la ciencia y de los expertos.

Según datos confirmados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), los posibles casos vinculados al barco ascienden a nueve, de los cuales cinco han sido confirmados por laboratorio. El balance incluye tres fallecidos y varios pacientes hospitalizados, uno de ellos en estado grave.

Las declaraciones de Illa se produjeron durante una visita al Campus Région du Numérique, situado en Charbonnières-les-Bains, a las afueras de Lyon, uno de los principales polos franceses dedicados a la llamada industria 4.0., que reúne empresas tecnológicas, universidades, centros de formación y ‘start ups’ vinculadas a la digitalización industrial, la automatización y la inteligencia artificial.

Durante el recorrido, Illa pudo conocer sistemas de máquinas conectadas capaces de intercambiar datos en tiempo real, herramientas de ciberseguridad industrial y tecnologías de mantenimiento predictivo basadas en inteligencia artificial, diseñadas para detectar averías antes de que se produzcan y mejorar la eficiencia de las cadenas de producción.

El campus se ha convertido en uno de los proyectos emblemáticos impulsados por la región francesa de Auvernia-Ródano-Alpes para conectar formación, investigación y tejido empresarial alrededor de la transformación digital de la industria.

«La cooperación en el marco de la Unión Europea sirve para fortalecer Europa en una economía y un mundo que está cambiando», afirmó Illa, que defendió la necesidad de adaptar la industria europea a un contexto internacional marcado por la competencia tecnológica y comercial.

La visita forma parte del viaje institucional del president para preparar el relevo de la presidencia de los Cuatro Motores para Europa, la alianza que reúne a Cataluña, Baden-Württemberg, Lombardía y Auvernia-Ródano-Alpes y que la Generalitat ha presidido durante el último año.

Posteriormente, Illa se reunió con el presidente de Auvernia-Ródano-Alpes, Fabrice Pannekoucke, para abordar el traspaso formal de la presidencia de la alianza, previsto para junio en Barcelona.

Los Cuatro Motores, creados en 1988, agrupan a regiones con fuerte peso industrial y exportador dentro de la Unión Europea y mantienen grupos de trabajo conjuntos en ámbitos como innovación, movilidad, investigación, energía o educación superior. EFE

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