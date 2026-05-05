Indígenas amazónicos de Bolivia llegan a La Paz tras marchar casi un mes contra la ley de tierras

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Cientos de indígenas amazónicos de Bolivia llegaron este lunes a La Paz, tras una marcha de 28 días, para exigir al gobierno de Rodrigo Paz la anulación de una ley que consideran que afecta a sus territorios ancestrales, constató la AFP.

El presidente centroderechista promulgó en abril una norma que permite reclasificar las pequeñas propiedades agrarias, hasta hoy inembargables, como medianas para que los campesinos puedan hipotecarlas y acceder a créditos.

Pero los agricultores nativos de los departamentos norteños de Pando y Beni, que llegaron con sombreros de palma y banderas de sus pueblos, temen que ese sea el punto de partida para que pierdan sus campos a favor de la banca privada y que acaben en manos de latifundistas.

«Vamos a perder nuestros cultivos, vamos a perder lo que lucharon nuestros ancestros. Por eso le pedimos al gobierno que borre esa ley», dice a la AFP María Parada, indígena de 55 años, con una túnica verde típica de su provincia Moxos.

La marcha empezó en la localidad de Porvenir, en Pando, más de 1.000 kilómetros al norte de La Paz. Y durante el trayecto se sumaron manifestantes de otras comunidades.

«El presidente quiere que nosotros seamos esclavizados por los empresarios», dice Marina Parapaibo, agricultora indígena de 48 años de Puerto Chacobo.

Con ampollas en los pies y mal de altura a 3.650 metros sobre el nivel del mar, asegura que unas veces durmieron en escuelas y otras a la intemperie.

Los indígenas de la Amazonía de Bolivia reciben sus propiedades por herencias ancestrales y sus cultivos son para el autoconsumo o para la venta a pequeña escala en sus mismas comunidades.

El gobierno ha hecho, sin éxito, esfuerzos para frenar la marcha y para firmar acuerdos con los manifestantes. Sostiene que el cambio de categoría de la tierra es voluntario y que los temores son infundados.

Esta protesta se suma a otras contra la gestión económica del gobierno de Paz para esta semana.

Los obreros, maestros y mineros anunciaron un próximo paro indefinido a nivel nacional, mientras que los transportistas bloquearán el martes las rutas de Santa Cruz, en el oriente del país.

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