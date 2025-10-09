Independiente del Valle y Emelec avanzan a cuartos de final de la Copa Ecuador

Guayaquil (Ecuador), 7 oct (EFE).- Independiente del Valle y Emelec avanzaron este miércoles a los cuartos de final de la Copa Ecuador.

Los del Valle golearon por 0-6 a Gualaceo y el equipo de Guayaquil derrotó en una tanda de penaltis por 4-2 a Leones del Norte.

Emelec se medirá en cuartos de final con Guayaquil City e Independiente del Valle con Universidad Católica.

Michael Hoyos marcó 4 de los goles de Independiente del Valle sobre el rival que juega en la Segunda División. La exhibición la completaron Emerson Plata y Juan Cazares, quien hoy dio dos asistencias.

Emelec pasó más dificultades para vencer a un rival que juega en la Tercera Divisióndirigido por el técnico argentino, Guillermo Duró, hizo lo preciso ante Leones del Norte, un equipo de la tercera división de Ecuador, para alzarse con la victoria y acceder a los cuartos de final.

Tras el empate, sin goles, durante los 90 minutos, en la definición por penaltis acertaron por Emelec el peruano Alfonso Barco, el argentino Juan Pablo Ruiz y los ecuatorianos José Francisco Cevallos y Luis Fernando León.

La Copa Ecuador da al campeón un cupo en la primera fase de la Copa Libertadores de 2026. EFE

