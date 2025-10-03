The Swiss voice in the world since 1935
India dice que «probablemente» derribó cazas F-16 de Pakistán durante el conflicto de mayo

2 minutos

Nueva Delhi, 3 oct (EFE).- La India reveló este viernes que su Ejército derribó cinco cazas de Pakistán durante los combates entre las dos potencias nucleares sudasiáticas en el pasado mayo por las tensiones en Cachemira, y aseguró que «muy probablemente» hubiese aeronaves F-16 entre las abatidas.

Así lo indicó el jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea de la India, Amar Preet Singh, durante una rueda de prensa.

«Tenemos evidencias claras de un ataque de largo alcance de más de 300 kilómetros que afectó a lo que resultó ser un avión AEW&C o SIGINT (una aeronave de vigilancia) y a cinco cazas de alta tecnología entre la clase F-16 y JF-17, según nuestro sistema», dijo Preet Singh.

Los Lockheed Martin F-16 Fighting Falcon son cazas polivalentes desarrollados por el fabricante estadounidense General Dynamics, mientras que los JF-17 Thunder son aeronaves de combate diseñadas conjuntamente por la firma china Chengdu Aircraft Industries Corporation (CAC) y la paquistaní Pakistan Aeronautical Complex (PAC).

Los supuestos derribos formaron parte de la respuesta de la India al ataque terrorista del 22 abril en Pahalgam, en la Cachemira administrada por Nueva Delhi, en el que murieron 26 personas, la mayoría turistas indios.

La India acusó a Pakistán de estar detrás del ataque en la disputada región del Himalaya, algo que Islamabad negó.

La tensión entre los dos países aumentó en las semanas posteriores al ataque y alcanzó sus cotas más altas a partir del 7 de mayo, cuando la India lanzó una operación contra supuestas instalaciones terroristas en suelo paquistaní.

Nueva Delhi e Islamabad se enfrentaron en combates aéreos y de artillería hasta el 10 de mayo, cuando pactaron un alto el fuego con la mediación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El episodio de tensiones fue el más agudo entre los dos países desde la guerra de Kargil de 1999.

Tras el conflicto, Pakistán ha asegurado que durante los combates derribó al menos tres cazas indios Rafale, de diseño francés. EFE

jgv/lgm/llb

