Indonesia inicia la cuarta jornada de búsqueda de los cuatro españoles desaparecidos

Labuan Bajo (Indonesia), 29 dic (EFE).- Los equipos de rescate de Indonesia iniciaron este lunes la cuarta jornada de búsqueda de los cuatro españoles, un adulto y tres menores, desaparecidos el pasado viernes tras el naufragio de un barco turístico en el este del país.

Al operativo se unió el barco KN Puntadewa, de la Agencia Nacional para Búsqueda y Rescate (BASARNAS), con 27 tripulantes, incluidos tres expertos buceadores.

«Esperamos encontrar a las víctimas lo antes posible. El principal punto de búsqueda es la zona donde se cree que se hundió el barco», apunta a EFE Edy, uno de los rescatistas enrolado en el barco de BASARNAS, que llegó anoche a Labuan Bajo, a unas tres horas de navegación hasta el lugar del incidente.

Este punto se encuentra en un estrecho entre las islas de Padar y Rinca, donde se registran fuertes corrientes marinas y hay zonas con una profundidad de hasta 200 metros.

También se espera que hoy se una a la misión un barco de la Policía equipado con sonar y robot submarinos, indicaron a EFE personas involucradas en el operativo.

Además de las autoridades, equipos de buceadores profesionales, incluido un español, también colaboran en la búsqueda.

La embarcación de uso turístico, llamada KM Putri Sakinah, se hundió en las aguas de Padar -este de Indonesia- alrededor de las 20.30 del viernes (13.30 GMT), tras lo cual se activó una búsqueda con lanchas y equipos de buceo.

Los cuatro desaparecidos son Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF; y tres menores: un hijo de Martín y dos de los hijos (un niño y una niña) de Andrea Ortuño, casada recientemente con Martín.

Ortuño también viajaba en la embarcación pero fue rescatada, junto a otra de sus hijas, según han aclarado fuentes cercanas a la familia después de la confusión inicial con las identidades. EFE

