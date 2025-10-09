Indonesia refuerza los controles tras un caso de camarones radioactivos

El gobierno de Indonesia reforzó los controles en una zona industrial de la isla de Java donde se detectó un foco de contaminación radioactiva recientemente, que afectó a un cargamento de camarones exportados a Estados Unidos, informó este miércoles un portavoz.

La administración sanitaria estadounidense anunció en agosto que había retirado unos paquetes de gambas congeladas importadas desde Indonesia, al comprobar que estaban contaminadas con el isótopo radioactivo Cesio 137.

Tras la apertura de una investigación, se supo que el foco de contaminación se encontraba en una área industrial de Cikande, a 60 km al oeste de Yakarta.

Al menos 22 instalaciones de esa zona están contaminadas, indicó Bara Hasibuan, portavoz de la célula de crisis puesta en marcha por el gobierno.

«Reforzamos las restricciones de circulación en la zona y seguimos buscando para inspeccionar la instalación donde se pudo producir la contaminación», explicó.

Los empleados de la zona y los vecinos de los alrededores fueron examinados por médicos y nueve personas dieron positivo al cesio 137, según Bara Hasibuan.

El vocero precisó que el gobierno indonesio instaurará restricciones a las importaciones de chatarra, sospechosas de haber provocado la contaminación.

