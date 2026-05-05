Inflación mensual en Venezuela baja 2,5 puntos porcentuales en abril y llega al 10,6 %

2 minutos

Caracas, 4 may (EFE).- La inflación mensual en Venezuela bajó 2,5 puntos porcentuales este abril frente al mes previo y se ubicó en un 10,6 %, según cifras difundidas este lunes por el Banco Central de Venezuela (BCV).

La inflación interanual para el mes de abril de 2026 fue del 611,86 %, de acuerdo a los datos oficiales.

El presidente del BCV, Luis Pérez, anticipó que 2026 estará marcado por cambios significativos, los cuales, según afirmó, se percibirán al cierre del año y «muy seguramente en los años siguientes, sobre todo los dos que vienen, 2027 y 2028, vamos a ver los frutos de lo que se siembra este año».

En un entrevista con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) Pérez indicó que los precios aumentaron un 13,1 % en marzo, mientras que en febrero la inflación fue del 14,6 %, y en enero del 32,6 %, de acuerdo a datos del ente emisor.

Por tanto, incluyendo a abril, la inflación acumulada en lo que va de año es del 89,9 %.

Venezuela tiene más de doce meses con tasas de inflación de dos dígitos, la más elevada en enero, cuando Estados Unidos realizó un ataque en Caracas que terminó con la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores.

Sin embargo, el presidente del BCV señaló que se espera que, a partir de mayo, la inflación en Venezuela sea de un solo dígito.

Expertos aseguraron que una de las principales causas del incremento de precios en el país es el aumento de la cotización del dólar, principal referencia en Venezuela para cotizar bienes y servicios, una de las secuelas de la hiperinflación que vivió entre 2017 y 2021.

El jueves pasado, la presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció el aumento del ingreso mínimo integral a 240 dólares mensuales, mientras el salario mínimo se mantiene congelado en 130 bolívares -27 centavos de dólar al mes- desde 2022.

El ministro del Trabajo de Venezuela, Carlos Castillo, precisó este lunes que el incremento de 240 dólares para trabajadores y de 70 dólares para pensionados será por la vía de las bonificaciones -que no tienen incidencia en los beneficios laborales- y no del salario para evitar el aumento de la inflación. EFE

rbc/gad

(video)