Interceptado por agentes un individuo que intentó irrumpir en alfombra roja de la Met Gala

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Nueva York, 4 may (EFE).- Una persona intentó este lunes irrumpir en la alfombra roja de la Met Gala al tratar de saltar las barreras de seguridad que delimitaban el acceso al exclusivo evento, generando sorpresa entre los asistentes, constató EFE.

El individuo fue rápidamente interceptado por agentes que se tiraron encima de él antes de que pudiera avanzar hacia la zona principal.

El individuo, aparentemente un manifestante, se abalanzó hacia el perímetro del evento y se encontró con guardias de seguridad y una barricada metálica que le impidieron el paso.

El incidente desvió momentáneamente la atención de fotógrafos y medios que cubrían la llegada de celebridades, aunque el evento continuó con normalidad.

El incidente se produce en una edición de la gala marcada por la polémica tras la aparición en las últimas semanas de llamativos carteles en Nueva York que llamaban a «boicotear la Met Gala de los Bezos», en referencia a Jeff Bezos, y su esposa Lauren Sánchez Bezos como patrocinadores y copresidentes honorarios.

Algunos de esos carteles mostraron una lata de gas lacrimógeno sobre la alfombra roja con mensajes críticos hacia Amazon y su supuesta relación con el Servicio de Inmigración (ICE), así como otros símbolos que denuncian explotación laboral. EFE

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