Suiza en los medios este 2018 19 de diciembre de 2018 - 15:20 La visita pasada del presidente estadounidense Donald Trump al Foro Económico Mundial (WEf), el desempeño del tenista Roger Federer y la polémica que despertó el equipo de fútbol de Suiza en el Mundial Rusia dominaron la cobertura de los medios de comunicación extranjeros según informa Presencia Suiza, el órgano dedicado a promover la imagen helvética en el mundo. "Donald Trump en Davos, Roger Federer en Australia y el gesto de la "doble águila" en el Mundial de Rusia fueron momentos clave para la imagen de Suiza en 2018", dijo Nicolas Bideau, director de Presencia Suiza, el brazo promocional del Ministerio de Asuntos Exteriores helvético que realiza un seguimiento anual de los medios de comunicación y los canales sociales en línea en el mundo, fundamentalmente, el servicio de Twitter. Trump fue el primer presidente estadounidense en asistir a la cumbre de Davos desde Bill Clinton en 2000 y pronunció un discurso de apertura muy esperado. Federer, por su parte, vuelve a estar en la cima del tenis mundial y en los tres primeros puestos del ranking ATP de fin de año por 14ª vez. En junio, los suizos Granit Xhaka y Xherdan Shaqiri, de origen albanés, cuyas familias se vieron obligadas a emigrar de Kosovo, suscitaron polémica en sus celebraciones de goles durante su victoria por 2-1 en su partido contra Serbia en la Copa Mundial de Fútbol pasada. Ambos jugadores mostraron con un gesto de manos la figura de un ave, aducida al águila negra de dos cabezas en la bandera albanesa. El capitán Stephan Lichtsteiner también hizo el gesto durante el partido. La FIFA, el organismo rector del fútbol mundial, les impuso posteriormente una multa por "conducta antideportiva". El incidente dio lugar a un debate público sobre la doble nacionalidad en el equipo de fútbol suizo. Por otra parte, en sus reportajes sobre migración e integración, los medios de comunicación extranjeros también recogieron la historia de una pareja musulmana en Lausana a la que se le negó la ciudadanía y la noticia de la prohibición del velo en todo el rostro en el cantón de San Gallen. También las negociaciones en curso entre Suiza y la Unión Europea sobre un acuerdo marco para consolidar las relaciones bilaterales también han sido muy populares entre los periodistas extranjeros, junto con las tensiones entre Suiza y Rusia por presuntas actividades de espionaje ruso en Suiza y las actividades de los separatistas catalanes residentes en Suiza. Las votaciones populares en Suiza también generaron interés en el extranjero. Entre ellas, la iniciativa "No-Billag" que buscaba terminar con el canon de radio y televisión, la iniciativa para otorgar al Banco Nacional Suizo la autoridad exclusiva para crear dinero, y la iniciativa referente a no evitar quitarles a las vacas sus cuernos. Presencia Suiza dijo que el papel del país alpino como centro financiero llamó menos la atención de los medios de comunicación que en el pasado, y que esta cobertura específica fue generalmente "más favorable". El Ministerio de Asuntos Exteriores dijo que el volumen total de artículos sobre Suiza escritos por periodistas extranjeros ha disminuido constantemente desde 2015. Dijo que esto se debía en gran medida a los recortes presupuestarios para los servicios de noticias extranjeros.