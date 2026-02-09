Investigan en España a antiguos jefes policiales y de los servicios secretos por espionaje

Barcelona (España), 9 feb (EFE).- Una jueza española investigará a dos exdirectores de la Guardia Civil, uno de los cuerpos de seguridad del Estado, así como a una antigua responsable de los servicios secretos por el espionaje a independentistas catalanes con los programas israelíes Pegasus y Candiru.

La decisión judicial se produce a raíz de una querella presentada por cinco afectados, entre ellos el empresario Joan Matamala.

Los investigados son Félix Azón, que actualmente es magistrado del Tribunal Supremo español, y María Gámez, que fueron directores de la Guardia Civil entre 2018 y 2020 y 2020 y 2023, respectivamente.

Igualmente, Paz Esteban, que estuvo al frente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) entre 2020 y 2022 y acumula cinco imputaciones en otras tantas causas por espionaje a independentista catalanes por parte de los servicios secretos.

La juez Julia Tortosa García-Vaso cita en la misma providencia, a la que tuvo acceso EFE, a directivos de NSO Group (Pegasus) y, por primera vez en España, a responsables de Saito Tech Ltd (Candiru).

El pasado mes de septiembre, la juez admitió a trámite la querella presentada por el grupo de afectados Sentinel Alliance al entender que los hechos denunciados podrían constituir delitos de descubrimiento y revelación de secretos informáticos y acceso ilegal a sistemas informáticos.

Su querella se dirigía contra Azón y su sucesora, María Gámez, con lo que es la primera vez que la justicia española investigará el papel de la Guardia Civil en ese asunto; así como contra la exdirectora del CNI Paz Esteban.

Según los denunciantes, el cuerpo de seguridad usó el programa espía Candiru para infectar sus teléfonos celulares en el marco de la causa abierta en la Audiencia Nacional contra los organizadores de Tsunami Democràtic.

Esta plataforma convocó las protestas violentas de la región autónoma de Cataluña en 2019 contra la sentencia que condenó a prisión a varios políticos independentistas por el proceso secesionista ilegal de 2017.

Según los querellantes, empresarios y desarrolladores tecnológicos, la infección fue acreditada por análisis del laboratorio canadiense Citizen Lab, que destapó el caso del espionaje masivo en el independentismo y que ha dado pie a múltiples investigaciones en juzgados de Barcelona, capital de Cataluña.

Añaden que durante dos años, desde 2019, sus dispositivos fueron atacados con Pegasus y Candiru, software espía de grado militar capaz de extraer conversaciones, correos electrónicos, contraseñas, archivos y fotografías, y de activar remotamente el micrófono y la cámara de los dispositivos electrónicos. EFE

