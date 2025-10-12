Irán descarta sumarse a acuerdos de normalización con Israel: “nunca sucederá”

Teherán, 12 oct (EFE).- Irán rechazó de manera tajante la posibilidad de adherirse a los llamados ‘Acuerdos de Abraham’, sobre normalización de lazos con Israel y promovidos por el presidente estadounidense Donald Trump, al considerarlos una “traición” a los derechos del pueblo palestino, y aseguró que “nunca sucederá”.

“Este plan no está alineado de ninguna manera con nuestros ideales y nunca sucederá”, afirmó el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, en una entrevista a última hora del sábado con la televisión estatal.

Araqchí dijo que “la posición de la República Islámica de Irán ha sido clara desde el principio” y considera que los ‘Acuerdos de Abraham’ tienen una base “traicionera”.

“Es un plan para privar al pueblo palestino de sus derechos legítimos, reconocer un régimen falso y ocupante, y normalizar relaciones con un régimen ocupante, criminal, genocida y asesino de niños”, aseveró el jefe de la diplomacia iraní en referencia a Israel.

Así respondió Araqchí a una pregunta sobre la declaración de Trump a finales de septiembre sobre la posibilidad de que Irán se uniera a los ‘Acuerdos de Abraham’, los cuales firmaron en 2020 Emiratos Árabes Unidos (EAU), Baréin, Marruecos y Sudán durante el primer mandato del magnate republicano (2016-2020).

La República Islámica de Irán no reconoce a Israel como Estado y, tras su establecimiento en 1979, cortó todas sus relaciones oficiales con el Estado judío.

Desde entonces son enemigos acérrimos: suponen una amenaza existencial mutua, compiten por la hegemonía regional y, tras décadas de guerra encubierta con ciberataques, asesinatos y sabotajes, intercambiaron fuego directo en 2024 por primera vez.

Finalmente, en junio pasado se enfrentaron en una guerra de 12 días, lanzada por Israel, que bombardeó objetivos militares, nucleares y civiles en Irán.

Los ataques israelíes causaron más de 1.000 muertos en Irán, entre ellos decenas de altos cargos militares y científicos nucleares.

En represalia, Teherán lanzó a diario decenas de misiles y drones contra el territorio israelí, provocando la muerte de unas 30 personas.

Teherán, además, lidera la alianza informal antiisraelí ‘Eje de la Resistencia’ -formada por el movimiento palestino Hamás, el grupo libanés Hizbulá y los rebeldes hutíes de Yemen, entre otros- que se encuentra debilitada por los golpes sufridos por Israel desde el 7 de octubre de 2023. EFE

