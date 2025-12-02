Irlanda anuncia 125 millones de euros adicionales para Ucrania durante visita de Zelenksi

Dublín, 2 dic (EFE).- El primer ministro irlandés, Micheál Martin, anunció este martes que su Gobierno destinará 125 millones de euros adicionales a un fondo de ayuda «no letal» para Ucrania, al comienzo de la visita oficial del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, a este país.

Ambos mandatarios firmarán hoy en Dublín la llamada ‘Hoja de Ruta 2030 de Asociación entre Ucrania e Irlanda’, un plan que extiende la cooperación iniciada en 2024 y eleva a hasta los 200 millones de euros la ayuda aportada por el Ejecutivo irlandés durante este año.

Los fondos contribuirán a fortalecer las relaciones bilaterales en una variedad de áreas, incluida la cooperación política y de seguridad, así como el apoyo a la recuperación y reconstrucción de Ucrania, explicó el Gobierno en un comunicado.

Zelenski, a quien acompaña su esposa Olena Zelenska, también asistirá hoy a la inauguración del Foro Económico Irlanda-Ucrania, en un acto presidido por el viceprimer ministro irlandés y titular de Finanzas, Simon Harris, y la ministra de Asuntos Exteriores y de Defensa, Helen McEntee.

«Es un honor dar la bienvenida al presidente en este momento de gran desafío para su país. Su inmensa valentía y la resiliencia del pueblo ucraniano son ejemplos para todos nosotros», destacó Martin en la nota.

El jefe del Ejecutivo de Dublín, de coalición entre centristas y democristianos, celebró que pueda ofrecer a Zelenki «no solo palabras de apoyo», sino también «compromisos firmes y concretos de asistencia a Ucrania».

«Se pondrán a disposición 100 millones de euros adicionales en apoyo militar no letal para ayudar a Ucrania a resistir el ataque constante e indiscriminado de misiles y drones rusos», aseguró Martin.

Los otros 25 millones de euros, agregó el primer ministro, financiarán «la restauración y protección de la infraestructura energética ucraniana y el suministro de suministros energéticos esenciales».

Zelenski ya se reunió brevemente el pasado febrero con Martin en el aeropuerto irlandés de Shannon, en una parada de camino a Washington, y pronunció un discurso ante el Parlamento de Dublín en abril 2022, si bien ésta es su primera visita oficial a la república.

Tras su llegada anoche al aeropuerto de Dublín, Zelenski y la primera dama, efectuaron hoy una visita de cortesía a la nueva presidenta de Irlanda, Catherine Connolly, quien ostenta un cargo principalmente representativo.

El presidente ucraniano firmó el libro de visitas y agradeció a Irlanda el sólido apoyo mostrado a su país desde la invasión rusa hace casi cuatro años.

«En nombre del pueblo de Ucrania, expreso mi sincero agradecimiento por el firme apoyo de Irlanda durante nuestra lucha contra la agresión rusa», escribió Zelenski, quien destacó asimismo la «generosidad» de este país para acoger a sus compatriotas «desplazados».

Según cifras oficiales, la República de Irlanda, un país tradicionalmente neutral, ha acogido desde febrero de 2022 más de 120.000 refugiados ucranianos, la mayoría de los cuales siguen viviendo en la isla. EFE

