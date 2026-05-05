Isla de Galápagos, primera del mundo con sistema de monitoreo inteligente en tiempo real

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Quito, 5 may (EFE).- La isla Floreana, del archipiélago ecuatoriano de Galápagos, es la primera del mundo con un sistema de monitoreo inteligente, que lleva información de vida silvestre en tiempo real, informaron este martes la fundación de conservación Jocotoco e Island Conservation.

Destacaron que Floreana (sur), la sexta más grande de Galápagos con 173 kilómetros cuadrados, se está convirtiendo en la primera «isla inteligente» del mundo, utilizando tecnología innovadora que está transformando la forma en que se monitorean y gestionan los ecosistemas insulares.

La iniciativa es liderada por Island Conservation, en coordinación con Jocotoco, con el apoyo del Banco Alemán de Desarrollo y la Fundación CoMoN, a través de la Fundación Charles Darwin.

El sistema Smart Island integra una red LoRaWAN de Internet de las Cosas (IoT) a escala de toda la isla, cámaras trampa autónomas con inteligencia artificial, trampas inteligentes, rastreadores de fauna y plataformas de visualización de datos en tiempo real.

El resultado es una capacidad sin precedentes para detectar actividad de vida silvestre e informar decisiones de conservación de manera inmediata, incluso en terrenos remotos y de difícil acceso.

El sistema ya ha permitido mapear movimientos de especies endémicas como el búho de orejas cortas de Galápagos y observar interacciones poco comunes entre búhos, fragatas e iguanas marinas.

Miles de imágenes

Desde su activación en enero pasado, el sistema ha capturado y procesado automáticamente más de 250.000 imágenes en los primeros 100 días, identificando 3.000 detecciones de fauna que requirieron seguimiento por parte de los equipos de conservación.

Al filtrar imágenes vacías o rutinarias, la tecnología ha reducido en un 98 % el trabajo manual de monitoreo, ahorrando el equivalente a 110 horas de trabajo del personal (unos 83 días al año).

«Este es un gran salto no solo para Floreana, sino para la conservación en toda América Latina», señaló José Luis Cabello, Jefe de Operaciones en América Latina de Island Conservation.

Apuntó que las islas inteligentes permiten llevar herramientas de vanguardia a lugares «donde la conservación siempre ha estado limitada por la distancia, el terreno y el personal disponible».

Island Conservation lidera el diseño y la implementación del sistema de isla inteligente, mientras que los equipos de Jocotoco en Floreana utilizan estas herramientas en el campo para apoyar una toma de decisiones más rápida y fortalecer los esfuerzos continuos de restauración en toda la isla y el archipiélago, situado a unos mil kilómetros de las costas continentales ecuatorianas.

Se trata de un «paso estratégico en la forma en que gestionamos la restauración ecológica en Galápagos,» mencionó Eliécer Cruz, director del Programa Galápagos de Jocotoco.

«Contar con información en tiempo real -dijo- nos permite tomar decisiones más precisas, optimizar recursos y responder de manera oportuna en el territorio».

Aliados

El sistema Smart Island fue posible gracias a la colaboración con socios tecnológicos como Wildlife Protection Solutions (WPS), Smart Parks y EarthRanger, que aportaron herramientas y alta experiencia, a una fracción del costo y tiempo que normalmente requeriría implementar un sistema de este tipo.

En una isla como Floreana, que no cuenta con señal celular, uno de los principales desafíos fue desarrollar un sistema de conectividad capaz de operar en condiciones remotas.

Para ello, el sistema incluye dos torres de comunicación -una conectada a la red eléctrica y otra alimentada por energía solar- decenas de cámaras trampa, trampas inteligentes y sensores de rastreo, todos conectados mediante enlaces satelitales.

«Hemos combinado experiencia operativa con tecnologías emergentes para conectar datos y herramientas de forma silenciosa, brindando información clara, automatizada y útil para la toma de decisiones», afirmó Doug Gillings, Innovation Manager de Island Conservation. EFE

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