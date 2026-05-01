Israel acusa a dos activistas de la flotilla de ayudar o expresar su apoyo a Hamás

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Jerusalén, 1 may (EFE).- El Ministerio de Exteriores de Israel acusa a los dos activistas de la Flotilla Global Sumud que ha decidido llevar a territorio israelí de facilitar transferencias financieras al grupo islamista palestino Hamás, en el caso del palestino-español Saif Abu Keshek, y de haberle mostrado su apoyo en el del brasileño Thiago Ávila.

Israel decidió llevar a ambos a territorio israelí para interrogarlos, en el caso de Abu Keshek como «sospechoso de pertenecer a una organización terrorista» y en el de Ávila como «sospechoso de actividades ilegales», según informó Exteriores este viernes en sus redes sociales.

En un comunicado enviado a EFE, Exteriores indica que Abu Keshek ha coordinado «la comunicación entre las organizaciones internacionales que participan en las flotillas y altos cargos de Hamás».

También le acusa de ayudar a Hamás, considerada por Israel como una organización terrorista, a «facilitar las transferencias financieras y a consolidar la situación operativa de las diversas organizaciones involucradas».

Exteriores afirma asimismo que Abu Keshek, uno de los coordinadores de la Flotilla, forma parte de la organización Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), que según destaca fue designada como terrorista por Estados Unidos.

Y añade que el pasado marzo Abu Keshek y otros activistas fueron detenidos por las autoridades tunecinas en una causa de blanqueo de dinero relacionada con la Flotilla.

Tras la noticia de que el palestino-español iba a ser conducido a Israel en lugar de liberado en Grecia como el resto de activistas detenidos de la Flotilla, el Gobierno de España exigió su inmediata liberación.

En cuanto a Thiago Ávila, Exteriores israelí destaca que ha expresado públicamente su apoyo a diversas organizaciones calificadas como terroristas por Israel, concretamente Hamás, el grupo chií libanés Hizbulá y el régimen iraní.

Añade que Ávila, también coordinador de la Flotilla, asistió al funeral del ex líder de Hizbulá asesinado por Israel, Hasan Nasrala, en febrero de 2025.

Además, destaca que durante la anterior flotilla a Gaza, en la que participó en otoño de 2025, «insistió en continuar hacia la Franja de Gaza y rechazó las propuestas diplomáticas presentadas por los líderes europeos». EFE

mt/fpa