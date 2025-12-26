Israel ataca objetivos de Hezbolá en Líbano

2 minutos

El ejército israelí anunció este viernes una serie de ataques contra objetivos de Hezbolá en Líbano, entre los que se incluyen depósitos de armas y un complejo de entrenamiento del movimiento islamista respaldado por Irán.

«Se han atacado varias instalaciones de almacenamiento de armas e infraestructuras terroristas que Hezbolá utilizaba para llevar a cabo atentados terroristas contra el Estado de Israel», indicó un comunicado castrense.

La Agencia Nacional de Noticias de Líbano (NNA) informó a su vez de una «serie de ataques aéreos» por parte de aviones israelíes en zonas montañosas de los distritos de Nabatiyeh y Jezzine, en el sur, y del distrito de Hermel, en el este del país.

A pesar del alto el fuego de noviembre de 2024, que debía poner fin a más de un año de hostilidades entre Israel y Hezbolá, el ejército israelí ha seguido atacando Líbano y ha mantenido tropas en cinco zonas que considera estratégicas.

Los enfrentamientos entre Israel y el movimiento islamista libanés se desataron en el contexto de la guerra en la Franja de Gaza. Hezbolá es aliado del movimiento islamista palestino Hamás.

Más de 340 personas han muerto por los ataques israelíes en Líbano desde el alto el fuego, según un recuento de la AFP basado en informes del Ministerio de Salud libanés.

Los ataques del viernes se producen un día después de bombardeos israelíes cerca de la frontera con Siria y en el sur del Líbano. Los ataques dejaron tres muertos.

El ejército israelí detalló que atacó varias estructuras militares de Hezbolá este viernes, y advirtió que «eliminará cualquier amenaza».

