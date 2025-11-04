Israel confirma haber recibido el cuerpo de un supuesto rehén entregado por Hamás

Jerusalén, 4 nov (EFE).- La Oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, confirmó este martes que el Ejército y el Shin Bet (la agencia interior de inteligencia israelí) han recibido de la Cruz Roja el ataúd con el cuerpo de un supuesto rehén entregado por Hamás como parte del acuerdo del alto el fuego.

«Israel ha recibido, a través de la Cruz Roja, el féretro de un rehén desaparecido que fue entregado a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y al Shin Bet dentro de la Franja de Gaza. Desde allí, será trasladado a Israel, donde será recibido con honores militares por un rabino militar», recoge la nota.

El Centro Nacional de Medicina Forense israelí tendrá que comprobar posteriormente si estos restos pertenecen a alguno de los ocho rehenes fallecidos que todavía seguían en el enclave. EFE

ngg/psh