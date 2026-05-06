Israel critica a Bélgica por imputar a tres circuncisores rituales judíos

2 minutos

Jerusalén, 6 may (EFE).- El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, criticó este miércoles la imputación en Bélgica de tres moheles -circuncisores rituales judíos- detenidos el año pasado en Amberes por carecer de licencia médica, y acusó al país europeo de recurrir al derecho penal contra prácticas religiosas judías.

«Con este acto, Bélgica se une a una breve y vergonzosa lista, junto con Irlanda, de países que utilizan el derecho penal para procesar a judíos por practicar el judaísmo», afirmó el ministro en un mensaje publicado en su cuenta de X.

El jefe de la diplomacia israelí calificó la medida como «una mancha» para la sociedad belga y defendió que el brit milá, la circuncisión ritual que se practica a los varones judíos recién nacidos, es «una piedra angular» de la fe judía.

Asimismo, sostuvo que numerosos países han establecido marcos legales para «garantizar la libertad religiosa» y permitir esta práctica, y pidió al Gobierno belga que actúe «de inmediato» para encontrar una solución.

En mayo de 2025, la policía de Amberes realizó una serie de redadas contra rabinos acusados ​​de realizar circuncisiones religiosas en bebés sin tener licencia médica. Si bien ninguna ley belga regula específicamente estas prácticas, la legislación exige de forma general que todos los procedimientos médicos sean realizados por un profesional de la salud con licencia.

El titular de Exteriores belga, Maxime Prévot, declaró este febrero al respecto que «la legislación belga permite la circuncisión ritual cuando la realiza un médico cualificado bajo estrictas normas de salud y seguridad» y que se abstiene de comentar «el caso específico» de Amberes porque «está sujeto a una investigación judicial» que aún sigue en curso. EFE

ybp/ah