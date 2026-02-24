Israel deja salir de Gaza a una media de 13 enfermos diarios desde la reapertura de Rafah

Jerusalén, 24 feb (EFE).- Israel ha dejado salir de Gaza a 13 enfermos y heridos diarios de media por el paso de Rafah, en el sur de la Franja, desde que el pasado 2 de febrero reabrió este cruce con Egipto, según datos publicados este martes por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En total, en estos primeros 21 días de funcionamiento del cruce de Rafah, que había estado cerrado por Israel desde mayo 2024 -con un breve periodo de apertura-, la OMS ha evacuado por este paso fronterizo con Egipto a 267 pacientes, incluidos 32 niños, para recibir tratamiento médico en el exterior, y a 406 acompañantes.

Es decir, diariamente ha salido por Rafah una media de más de 30 personas (entre pacientes y acompañantes), si bien en un primer momento medios israelíes y egipcios señalaron que diariamente se iba a permitir la salida de 50 gazatíes y la entrada de otros 150.

El Cogat, el organismo militar israelí que coordina asuntos civiles en los territorios ocupados palestinos, aseguró el jueves pasado en un encuentro con medios que en las dos últimas semanas 530 personas habían salido de Gaza, sin especificar cuántos eran pacientes y cuántos allegados.

Y agregó que la misma cifra de personas entraron en la Franja durante el mismo periodo.

La OMS recuerda que en Gaza hay más de 18.500 pacientes (entre ellos cerca de 4.500 niños con diferentes patologías y enfermos crónicos) que necesitan tratamiento médico urgente no disponible en los pocos hospitales que siguen dando servicio.

En los más de dos años de ofensiva israelí, la mayoría de los hospitales de la Franja y los profesionales sanitarios han sido objetivo de los bombardeos del Ejército hebreo, además de que las ONG han venido denunciando que Israel sigue sin permitir entrada suficiente de suministros médicos.

Como resultado, el sistema sanitario gazatí se encuentra prácticamente colapsado y sin la capacidad de dar tratamiento a enfermos con patologías graves o crónicas. EFE

