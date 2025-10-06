The Swiss voice in the world since 1935
Israel deporta a otros 171 activistas de la flotilla a Gaza, entre ellos a Greta Thunberg

afp_tickers
Israel deportó a 171 activistas más que fueron detenidos mientras participaban en una flotilla de ayuda con destino a Gaza, incluida la activista sueca Greta Thunberg, anunció este lunes el ministerio de Relaciones Exteriores.

En una publicación en la red social X, el ministerio dijo que otros «171 provocadores de la flotilla Hamás–Sumud, incluida Greta Thunberg, fueron deportados hoy de Israel a Grecia y Eslovaquia».

La cancillería israelí agregó que los deportados eran ciudadanos de varios países, entre ellos de Grecia, Italia, Francia y Estados Unidos.

La publicación en X iba acompañada de fotos de Thunberg junto con otras dos mujeres caminando por el aeropuerto de Ramon, en el sur de Israel, vestidas con los chándales grises utilizados en las cárceles israelíes.

La cancillería dijo a AFP que 138 activistas de la flotilla Global Sumud aún permanecen bajo custodia israelí.

La flotilla de 45 embarcaciones tenía como objetivo romper el bloqueo israelí para entregar ayuda humanitaria en Gaza, donde la ONU ha declarado un estado de hambruna tras dos años de guerra

Israel interceptó los primeros barcos de la flotilla en aguas internacionales el miércoles pasado. Un funcionario israelí dijo el jueves que un total de 400 personas habían sido detenidas como parte del operativo.

Activistas internacionales que fueron deportados por Israel a Turquía denunciaron el sábado haber sido víctimas de violencia y «tratados como animales».

Sin embargo, la cancillería israelí negó las acusaciones y dijo en su último mensaje en X que «todos los derechos legales de los participantes en este espectáculo mediático fueron y seguirán siendo completamente respetados».

«Las mentiras que están difundiendo son parte de su campaña premeditada de noticias falsas», agregó.

