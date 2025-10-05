The Swiss voice in the world since 1935
Israel dice que 29 personas de la Flotilla de España, Portugal y Holanda fueron deportadas

Jerusalén, 5 oct (EFE).- El Ministerio de Exteriores israelí informó de que 29 personas detenidas de la Flotilla Global Sumud de España, Portugal y Países Bajos fueron deportadas este domingo rumbo a España.

«Israel desea que todos los participantes de esta provocación sean deportados lo antes posible, pero algunos de ellos optaron deliberadamente por prolongar el proceso legal de deportación, prefiriendo permanecer en Israel», indicó en un mensaje en X.

Añadió que «todos los derechos legales» de los participantes en la Flotilla, que tilda de «maniobra publicitaria», están «plenamente garantizados». EFE

