Israel intercepta el último barco que navegaba hacia Gaza de la Flotilla Sumud

Argel, 3 oct (EFE).- El último barco de la Global Sumud Fotilla con destino a Gaza que quedaba navegando en el Mediterráneo -el Marinette-, fue interceptado este viernes, confirmó la organización.

Desde la noche del miércoles, Israel ha interceptado más de cuarenta barcos y detenido a un total de 473 tripulantes que fueron trasladados este viernes a la prisión de Saharonim, en el desierto del Neguev, sur de Israel.

El Marinette -con bandera polaca-, con seis tripulantes, se había quedado rezagado del resto de la misión por una avería, por lo que no fue interceptado entre el miércoles y el jueves, en la operación del Ejército israelí contra la flotilla, en aguas internacionales.

Las imágenes del barco emitidas en directo muestran el acercamiento de un navío militar y el abordaje israelí en torno a las 10:29 hora local (7:29 GMT) a unas 42,5 millas náuticas de las costas de Gaza.

El comité de la flotilla denunció la interceptación ilegal de 42 barcos en total de la misión que trasportaban ayuda humanitaria y voluntarios para «romper el asedio ilegal de Israel a Gaza».

«Nuestra determinación de enfrentar las atrocidades de Israel y apoyar al pueblo palestino permanece inquebrantable», declaró la expedición marítima tras el operativo.

La Global Sumud Flotilla, compuesta por decenas de barcos que salieron de España, Túnez, Italia y Grecia, consistía en la misión humanitaria más amplia organizada hasta el momento con cientos de voluntarios de más de cuarenta nacionalidades.

Otra misión, llamada Flotilla de la Libertad-Thousand Madleens, continúa su travesía hasta Gaza y navegaba con nueve barcos este viernes a la altura de la isla de Creta, según su página de rastreo. EFE

