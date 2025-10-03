Israel mata a 38 palestinos en varios ataques hoy en la Franja de Gaza

1 minuto

Jerusalén, 3 oct (EFE).- El Ejército de Israel mató a al menos 38 palestinos en varios ataques a la Franja de Gaza desde la madrugada de este viernes, informaron hoy fuentes hospitalarias citadas por la agencia palestina Wafa.

Doce cuerpos fueron recibidos en el hospital Nasser de Jan Yunis (sur de la Franja) y 16 en el hospital de Al Ahali de la ciudad de Gaza, así como otros 8 y 12 en el de Al Shifa y el de Al-Awda, respectivamente, ambos en la zona norte del enclave.

Además de estos 38 cadáveres recibidos en los hospitales, la agencia informó de que otras siete personas fueron asesinadas en un ataque aéreo al oeste de Jan Yunis y otras tres murieron en el bombardeo de un coche en el que viajaban.

En la ciudad de Gaza, declarada desde principios de mes zona militarizada por Israel, las fuerzas israelíes han matado a al menos dos personas al disparar contra un grupo de gente en uno de los vecindarios, y otra persona murió en un ataque en el oeste de la urbe.

Los equipos de emergencia han recuperado dos cuerpos de los escombros de una escuela en la capital, que fue bombardeado hace cinco días, según informó también Wafa.

Un total de 66.288 han sido asesinadas y más de 169.000 heridas en los casi dos años de ofensiva israelí en Gaza, según el último boletín diario de Sanidad, que no incluye estos datos de hoy. EFE

ime/ngg/pddp